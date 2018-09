Svinestreg fra Alonso mod Kevin: Hvad fanden laver han?

MONZA (Ekstra Bladet): - Nu siger jeg noget kontroversielt. Jeg kommer ikke til at savne Fernando Alonso i Formel 1.

Så harske lød ordene fra BBC’s kommentarer Jack Nicholls efter tidtagningens mest kontroversielle situation.

Som samtlige kørere skulle til at starte deres sidste forsøg rundt på Monza Autodromo lagde Fernando Alonso sig i Kevin Magnussens slipstrøm og forsøgte en overhaling på vej ind i første sving.

Dermed ødelagde den spanske verdensstjerne begge kørers omgange og chance for top ti.

- Hvad fanden laver Fernando, lød Kevin Magnussens umiddelbare reaktion.

McLaren-køreren grinede bare:

- Magnussen ville køre race ind til første sving.

Dommerne afgør efter tidtagningen, hvorvidt spanieren skal straffes.

For BBC-ekspert og tidligere Formel 1-kører Jolyon Palmer er sagen klar.

- Det var bare dumt af Alonso. Han giver sig ikke nok plads til at starte sin omgang.

- Jeg er sikker på, at Kevin Magnussen IKKE havde lyst til at køre race. En ting er, at man fejler afstanden til en anden kører. Noget andet er, at man giver en anden kører skylden for det, lød den tidligere Renault-kørers vurdering.

Teamchef Günther Steiner var så rasende over spanierens kørsel, at man så ham stå og skændes med Zak Brown i pitlane.

Kevin Magnussens første tid i Q2 var kun en tiendedel fra at sikre ham en plads i top ti, men banen forbedrede sig så meget, at han må nøjes med 11. pladsen.

Efter seks besøg i træk i Q3 missede danskeren kval-finalen.

Farten var der ellers, hvilket danskeren antydede under tredje træning og i starten af tidtagningen. Romain Grosjean understregede den ved at køre sjettehurtigst og være ‘best of the rest’.

Forrest sikrede Ferrari på hjemmebane rød front til søndagens race. I sin karrieres efterår strålede Kimi Räikkönen med en sjælden pole-position - den kun anden i løbet af de seneste ti år - men den position får han næppe lov til at beholde med teamkammeraten Sebastian Vettel ved siden af sig.

Meget overraskende var Force Indias Sergio Perez ude allerede i Q1, og det samme gjaldt begge Sauber-racere. Med de mindste marginaler.

Romain Grosjean gik videre fra Q1 på 15. pladsen med en tid, der var en sølle tusindedel hurtigere end Perez på 16. pladsen og kun to tusindedele bedre end Leclerc på 17. pladsen.

Til gengæld overraskede Lance Stroll ved at kvalificere sin Williams på 10. pladsen.

På grund af motorstraffe starter Nico Hülkenberg (Renault) og Daniel Riccardo (Red Bull) bagerst.

