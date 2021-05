Syngende lussing: Opsang fra bossen

Valtteri Bottas floppede i Portugal efter at have haft alle chancer for at melde sig ind i VM-kampen

'If you want to win, hire a Finn', lyder en af motorsportens klassiske læresætninger.

Men det står efterhånden klart, at den ikke længere gælder for Valtteri Bottas.

Finnen spiller kun en klar andenviolin til Lewis Hamilton. Andet end tro væbner bliver han næppe, også selv om han i tidligere sæsoner har lagt stærkt ud fra start med flere sejre.

Med George Russell lurende i kulissen, og Hamilton som denne uge ytrede ønske om også at køre i 2022, kan det blive finnens sidste sæson hos Mercedes.

- Kom så Valtteri, du har den hurtigste bil, lød en sjælden og frustreret radiobesked under det ikke særligt ophidsende Portugals Grand Prix, fra Mercedes-teamchef Toto Wolff.

Løbet i Portugal var ikke en af Valtteri Bottas' mest stolte stunder. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/Ritzau Scanpix

Løbet understregede nok engang Lewis Hamiltons klasse.

Briten vandt for anden gang i denne sæson lige foran Max Verstappen; en duel, som alle F1-entusiaster håber, vil fortsætte sæsonen ud.

Otte point adskiller dem efter de tre første løb, hvor Red Bull- og Mercedes-bilerne i deres hænder er utroligt tæt matchede.

For første gang i år havde Mercedes den bedste bil. Der tegner en tæt duel mellem Lewis Hamilton og Max Verstappen om VM-titlen. Foto: Marcelo Del Pozo/Ritzau Scanpix

Men Valtteri Bottas havde alle muligheder for at stemple ind i mesterskabskampen.

Pole-position snuppede han med syv tusindedele af et sekund foran sin teamkammerat. Finnen tog også starten, og genstarten efter landsmanden Kimi Räikkönen pillede for meget ved sit rat og kørte ind i sin teamkammerat.

- Jeg ved ikke, hvad der skete i første stint. Jeg havde bare ikke farten. Det var kun et spørgsmål om tid, før Lewis fik mig, siger Bottas.

Teamchef Toto Wolff fortrød bagefter, at han gik på radioen, men understregede sin fulde opbakning til finnen:

- Som så mange gange før kunne det have fungeret for Valtteri, men vi bliver ved med at presse og støtte ham. Næste gang i Barcelona ser vi, hvad han er i stand til.

Da løbet først fandt sin rytme, skruede Lewis Hamilton imidlertid op for tempoet i en ren mestersklasse.

Sergio Pérez var første mand lige uden for podiet i sin hidtil bedste præstation som Red Bull-kører.

Fra de to topteams var der et pænt spring ned til Lando Norris’ McLaren i front af midterfeltet.

'Checo' Pérez er ved at finde sig til rette hos Red Bull. Foto: Juan Medina/Ritzau Scanpix

Alpine var den store overraskelse i Portugal med begge biler i top ti.

Det lover godt for en spændende duel i midterfeltet, hvor styrkeforholdet varierer fra bane til bane.

Formel 1-Danmarks yndlings-prügelknabe Nikita Mazepin gjorde sig ingen tjenester i sit tredje grandprix. Russeren ligner fortsat en mand, som ikke hører hjemme i sporten.

Han sluttede to omgange efter Hamilton og over et minut efter nærmeste bil.

Til teamkammeraten Mick Schumacher var der 67,4 sekunder, for tyskeren lykkes faktisk med at overhale Nicholas Latifis Williams i slutningen af løbet.

Ganske udmærket af den tyske rookie i den håbløse Haas.

Mest bemærket gjorde Nikita Mazepin sig ved at pådrage sig fem sekunders straf for at ignorere blå flag, da han blokerede Red Bulls Sergio Pérez.

Nogle gange er omtale bedre end ingen omtale, men ikke i dette tilfælde ...