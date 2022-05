Tåkrummende interview: Forveksler stjernerne

Alle kan lave fejl.

Det er bare en tand mere ærgerligt, når det er for rullende kameraer med hundredtusinder af seere som vidner.

Det oplevede Sky Sports reporter Martin Brundle, da han gik rundt på Formel 1-gridden få minutter inden løbsstart i Miami og interviewede kendisser.

Her spottede han nemlig NFL-stjernen Patrick Mahomes, der vandt Super Bowl i 2020... Eller, det troede han i hvert fald.

I stedet viste det sig at være basketball-spilleren Paolo Banchero, der er et af NBA's helt store talenter.

I videoen følger 62-årige Brundle efter Banchero, mens han kalder 'Patrick, Patrick.' Forståeligt uden en reaktion.

Han får endelig fat på den tårnhøje basketspiller, og efter han har spurgt lidt ind til, hvordan det er at gå rundt mellem bilerne inden starten, får han at vide i øresneglen, at Banchero ikke er den, han tror, han er.

'Okay, det er ikke Patrick, det var derfor, du ignorerede mig i starten,' siger han og vender sig mod kameraet.

Efter det er blevet opklaret, hvem han står og snakker med, giver de to hånd og Brundle undskylder for forvekslingen.

Episoden har affødt en del reaktioner på de sociale medier.

Martin Brundle er selv tidligere racerkører, men siden 2012 har han været kommentator og reporter for Sky Sports.

Der var også rigeligt med kendisser at holde styr på til det første Miami Grand Prix på Miami International Autodrome.

Et Grand Prix, hvor Kevin Magnussen og Mick Schumacher lå godt til at få dobbeltpoint med hjem for Haas for første gang i sæsonen. En bedrift, der blev spoleret af en sen safetycar, så begge biler endte uden for pointene.

Her kan du læse Jason Watts karakterer til Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet efter Miamis Grand Prix.

