Tæt på Haas-rolle

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): For en måned siden annoncerede Robert Kubica sin afsked med Williams, og ved samme lejlighed kunne Ekstra Bladet bekræfte, at Haas-teamet havde indledt forhandlinger med ham.

Intet er underskrevet endnu, men polakken er et skridt nærmere og kan meget vel ende som kollega med Kevin Magnussen og Romain Grosjean næste år i et job som test- og simulatorkører.

- Ja, vi taler med Robert om en rolle på holdet. Vi mangler stadig at udvikle simulatoren. Vi er på et hæderligt sted, men skal tage næste skridt. Han er en af de mest kvalificerede til at gøre det, siger teamchef Günther Steiner i Mexico.

- Det er et sted, hvor vi virkelig har brug for at forbedre os. Hvis vi kommer i en situation som i år med dækkene, er det vigtigt ikke kun at arbejde med det på racerbanen, men også i simulatoren for at undgå, at problemerne opstår.

Fra begyndelsen af denne sæson indledte Haas udviklingen af sin egen simulator hos italienske Dallara, som bygger teamets biler. Dallara har allerede en simulator, men den kræver videreudvikling af software specifikt designet til Haas. Tidligere har man benyttet Ferraris, men italienerne bruger den selv under løbsweekender.

Robert Kubicas F1-comeback er ikke gået som planlagt. Han har dog stadig ry for at være meget teknisk stærk. Foto: ANTON VAGANOV/Reuters/Ritzau Scanpix

Brasiliansk-amerikanske Pietro Fittipaldi har forestået det arbejde assisteret af F2-køreren Louis Delétraz. Fittipaldi kan meget vel fortsætte i rollen, da teamet skal bruge mere end en kører.

Robert Kubica vil være en erfaren tilføjelsen til projektet, som nok så vigtigt indebærer en kapitalindsprøjtning til teamet. Det polske oliefirma PKN Orlen betaler for Kubicas F1-eventyr og vil i så fald sandsynligvis følge med som Haas-sponsor.

I en tid, hvor test er begrænset, spiller simulatorarbejde en stor rolle. Eksempelvis har Esteban Ocon ofte siddet i Mercedes’ simulator til de lyse timer efter fredagstræninger for at optimere bilen før lørdagens sessioner.

Bliver parterne enige vil Robert Kubica også få tid i raceren i løbet af året, hvilket er en nødvendighed for at sammeligne virkeligheden i cockpittet med computerprogrammet. Om det bliver til fredagstræninger virker logisk, men er ikke besluttet.

- Det kan jeg ikke sige. Vi taler stadig om det, og aftalen er ikke lavet endnu, siger Steiner.

