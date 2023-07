Tæt på katastrofe: Styrter kort inden Formel 1-grandprix

Flyveturen kan umuligt have gået efter planen for den unavngivne mand

Søndag var det ikke kun Tour de France, der var på menuen i sportsverdenen.

Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet var således i Østrig for at køre race.

Men det var ikke kun de voldsomt hurtige biler, der kom i fokus på racerbanen.

Inden Østrigs Grand Prix var en form for underholdning nemlig meget tæt på at gå galt.

Her fløj en unavngiven person ind over banen med en jetpack på ryggen - indtil han ikke gjorde det mere.

Pludselig var det tydeligt, at der var et eller andet galt, og så endte det kort tid efter med et styrt.

Du kan se hele klippet af den specielle episode i videoen, som du finder øverst i denne artikel.

Max Verstappen vandt i Østrig. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Heldigvis var personen ikke længere over jorden, end at han var okay efter mødet med asfalten.

Da flyveturen gik galt, klippede kameraerne hurtigt væk fra episoden, men drejede linsen tilbage mod hovedpersonen, da han var på benene igen.

Og han havde overskud til at juble ud mod Formel 1-fansene på tribunen, inden han overlod scenen til Max Verstappen og kompagni.

Netop Max Verstappen vandt Østrigs Grand Prix i overlegen stil foran Charles Leclerc og Sergio Perez.

Dermed udbygger hollænderen sin føring i kampen om Formel 1-verdensmesterskabet.