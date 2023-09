Tæt på USA-gennembrud

Søndag aftener bliver formentlig endnu mere hellige næste år for danske motorsportsfans, når der køres Indycar.

Christian Lundgaard er trådt i karakter hos RLL Racing. Dansk-amerikanske Benjamin Pedersen får muligvis endnu en sæson - og så banker Christian Rasmussen i den grad på til en fast plads efter sin triumf i Indy NXT-mesterskabet.

Med førstepladsen fulgte et stipendium på 850.000 dollars, som i princippet er øremærket til en række tests, et enkelt Indycar-løb plus deltagelse i årets højdepunkt, verdens største racerløb, Indianapolis 500.

Men det kan også bruges som den investering samtlige rookies - uanset status - i praksis skal have med til deres første år i verdens næststørste formel-klasse.

Annonce:

Tommelfingerreglen

Leverer man, er der så muligheder for at tjene penge fra år to; sådan er tommelfingerreglen i USA.

- Vi prøver at få en plads på fuld tid i Indycar, fortæller Christian Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Det gør det lidt nemmere det hele at forhandle med de forskellige teams, når vi har mesterskabet og ved, hvad vi har at gøre med.

Målet er ikke selv at skulle ud af finde yderligere penge.

- Vi er ved at finde ud af, om det kan lade sig gøre. Men på nuværende tidspunkt har vi positive takter. Forhåbentlig så kan det helt lade sig gøre, siger racerkøreren.

Får test

- Der er blevet talt med tre forskellige teams indtil videre. Hvor en af mulighederne først var til 2025. En anden mulighed gik lidt i sig selv. Så lige nu går vi efter en.

- Og så er der også nogle andre muligheder, som i hvert fald teoretisk stadig er åbne.

Annonce:

Reglerne for test er lidt mere frie i Indycar sammenlignet med Formel 1, og Ed Carpenter Racing tester danskeren sidst i september på Barber Motorsports Park i Alabama, fortæller danskeren.

Et team, som stadig har en ledig plads ved siden af hollandske Rinus VeeKay.

Christian Rasmussen prøver at bruge sit stipendium til en fuld sæson hos et mindre Indycar-team. Foto: James Black/Penske Entertainment

Christian Rasmussens sportslige aktie er steget og steget efter danskerens opstigen i det amerikanske systemet kronet med et mesterskab, der blev sikret med et løb tilbage.

Han jagter sin plads i Indycar på bagkant af en række tidligere mestre, der alle har fået succes.

Tre ud af de seneste fire Indy Lights-mestre (som serien hed indtil i år) kører i 2024 for et topteam.

Pato O’Ward, Kyle Kirkwood og Linus Lundqvists succes er et argument for ansætte den nykårede danske mester.

Klar til næste skridt

- Indy NXT er en god træningsplads. Og jeg tror ikke altid, at USA og deres formelserie får den anerkendelse, som de burde få, siger Christian Rasmussen.

Annonce:

- Der har været en trend i Indycar de seneste år, hvor holdene har taget Formel 2-kørere. Det er gået supergodt for dem, men det har taget lidt fokus væk fra, hvor gode kørere vi har herovre i USA alene.

- Det har været supergodt, hvordan de har vist over for alle Indycar-teamsene, at vi er gode nok til at tage skridtet op til Indycar, og at vi godt kan følge med, selv om vi er oppe imod Formel 2-kørere, F1-kørere som Romain Grosjean og generelt folk fra europæisk racing, siger Christian Rasmussen.

2024-sæsonen begynder første til marts, men gridden bliver typisk fastlagt i løbet af efteråret. 20 biler er allerede bekræftet ved sæsonafslutning.

SE OGSÅ: 22 ting, du bør vide om Indycar