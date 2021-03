Tætteste F1-felt i årevis

SAKHIR (Ekstra Bladet): Test er kun test, og Mercedes har siden 2014 altid haft trumfer skjult i ærmet. Alligevel er der i paddocken en reel tro på, at denne sæson bliver den tætteste i årevis.

Vel at mærke ovenpå 2020, hvor fire forskellige teams vandt løb, og syv ud af ti teams var på podiet.

Mercedes og Red Bull er de eneste realistiske bejlere til VM-titlerne, mens midterfeltet ser ud til at have lukket noget af hullet til toppen.

McLaren, Aston Martin, Ferrari og Alpine ser ud til at være tæt matchede lige bag dem; sågar Alpha Tauri lader til at have potentialet til en overraskelse.

- Absolut, svarede Lewis Hamilton på spørgsmålet om, hvorvidt konkurrencen blev hårdere i år. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton jagter sin ottende titel. Han forventer, at den bliver den sværeste vinde, men også at det ikke bliver hans sidste sæson.

- Jeg føler ikke, at det her er slutningen. Der ser ud til, at det her kan blive den mest spændende sæson endnu, siger den 36-årige brite.

- Lige nu er vi ikke de hurtigste. Hvordan vi arbejder sammen for at nå vores mål, gør mig super spændt. Også at se andre teams så tæt på.

Reelle svar om styrkeforholdet kommer lørdag til tidtagningen.

Max Verstappen nedtoner de positive takter fra Red Bull. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Førsteudfordreren er velforberedt

Red Bull forsøgte at gøre Max Verstappen til alle tiders yngste verdensmester. Det lykkedes ikke, men vintertesten gav tro på, at hollænderen for første gang kan gøre et seriøst forsøg på at vælte Lewis Hamilton af troen.

For en sjælden gangs skyld kørte testen som smurt, og teamet starter ikke på hælene.

- Det vigtigste var, at bilen var ret forudsigelig, siger Max Verstappen, som var hurtigst under første træning.

Til gengæld er han ikke meget for at spå om sine chancer og årets hakkeorden.

- Jeg har gentaget det her i nogle uger. Vi får at se!

- Det gør ingen forskel. Det handler om at levere på banen, når du skal score point. Forudsigelser distraherer dig bare, så det er bedre at fokusere på opgaven.

Sprint-eksperimentet kommer

Formel 1-sæsonen starter i den spøjse situation, at ingen ved, hvor mange point der er på spil. Tanken er tre eksperimenter med tre sprintløb, men hvordan og hvorledes er ikke 100 procent aftalt endnu.

- Jeg går ud fra, at vi kommer til at køre enkelte sprintløb, men der er stadig et par detaljer, der skal glattes ud, fortæller Haas-teamchef Günther Steiner i Bahrain.

- Det er naturligvis nyt, at vi starter en sæson uden at kende det præcise program, men vi befinder os stadig under en pandemi, så vi er efterhånden vant til lidt usikkerhed.

Holdene mødes med F1-toppen i Bahrain for at diskutere videre. De er især uenige om størrelsen på den ekstra betaling, da flere første omgange koster flere reservedele - ikke mindst de dyre frontvinger.

Bliver parterne enige, er det ideen at køre sprintløb lørdag på Silverstone, Monza og Interlagos, som både skal udløse point og bestemme søndagens startgrid.

Fernando Alonso er tilbage sulten efter succes. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Han-elefantens comeback

Kort tid efter sidste års aflyste grandprix i Melbourne begyndte Fernando Alonso at tale med Renault-ledelsen om, hvad der endte med at blive et comeback på Formel 1-gridden, fortalte spanieren i Bahrain.

39-årige Alonso bliver en af årets mest spændende kørere at følge. Gør han kort proces af Esteban Ocon som med så mange andre teamkammerater i fortiden, eller er alderen ved at indhente den dobbelte verdensmester?

- Der er ingen garantier for, at jeg er på samme niveau som i 2018. Men det håber jeg, siger han.

Selvtilliden fejler ingenting, og Alonso anser sig selv som bedre end Hamilton, Vettel og Verstappen. Men måske går der nogle løb, før han er helt oppe i omdrejninger.

- Det tager tid, og jeg er ikke 100 procent endnu. Det samme sker for andre, når de skifter team, eller når der kommer aerodynamiske ændringer. Man føler sig altid mere tilpas efter fem-seks løb. Det samme gælder for mig. Vi laver stadig små justeringer, siger han.

Det kan meget vel blive endnu en hård sæson for Ferrari-fans. Foto: Scuderia Ferrari Press Office

Den sårede kæmpe

Ferrari har IKKE råd til sæson, som de havde i fjor, hvilket var italienernes ringeste siden 1980. Ikke desto mindre ser det ud til, at de næppe forlader midterfeltet.

Tegnene til vintertest var ikke fantastiske, om end Charles Leclerc insisterer på, at årets Ferrari er et skridt i den rigtige retning.

- Balancen i sig selv og i svingene er den nye bil lidt bedre. Vi har set nogle positive tegn, siger monegaskeren.

Det helt store spørgsmål er styrken på motoren, som efter en regelpræcisering gik fra at være bedst til værst.

- Vi skal vente til kvalifikationen, når alt bliver kørt til grænsen, før vi ved, hvor stort skridtet er, siger Leclerc.

Kevin tilbage på dansk tv

2021-sæsonen er afskrevet på forhånd hos Haas. Det gælder om for de nye kørere at lære. Foto: LAT/Haas F1 Team

Schumacher-feberen raser

Mens Formel 1-Danmark begræder Kevin Magnussen exit, går store nationer som Storbritannien og naturligvis Tyskland ekstremt meget op i Mick Schumachers debut hos Haas.

To nye kørere har også betydet en anden stemning før sæsonstart på teamet.

- Det er anderledes, for efter et par sæsoner med Kevin og Romain kendte vi hinanden godt, og alt forløb automatisk. Men det er masser af begejstring, siger teamchef Günther Steiner.

Målet for Schumacher og Nikita Mazepin er også anderledes. Et eller to point hele året vil være en succes for teamet, som har kastet alle ressourcer efter 2022.

Deler sin sorg: - Jeg græd til jeg ikke kunne græde mere

F1-sensationen lurer: Giganter vakler

- De skal forsøge at få bilerne hjem i et stykke og få kørt så meget som muligt hele weekenden inklusive løbet. Det er målet for alle weekender, så de er klar til næste år, hvor vi forhåbentlig har en bedre bil. Når de ternet flag, er det succes for mig, siger Steiner.

På Imola til sæsonens andet løb kommer den sidste mindre nye del til bilen, som forbliver den samme resten af året. Trods en masse palaver efter præsentationen gælder det samme for bilens farver, selv om den ligner det russiske flag.

- Bilen vil være, som den var til testen, fastholder Haas-bossen.

