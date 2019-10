Tak for eventyret, Kevin

100 Formel 1-grandprixer er en milepæl, som i sig selv er værd at fejre. Den bliver svær at overgå for andre danske racerkørere

MEXICO CITY (Ekstra Bladet): Debuten var velsignelse og forbandelse på samme tid. Andenpladsen satte drømme i gang hos alle danskere i stand til at stave til Formel 1.

Fem år senere er verdensmesterskabet noget længere fra Kevin Magnussens rækkevidde end både han selv, og den kæmpe gruppe danske F1-fans, som stadig følger ham intensivt, kunne ønske sig. Og han har stadig gensyn med podiet til gode.

Denne weekend rundede han 100 grandprixer i motorsportens fineste og mest hensynsløse klasse, hvilket i sig selv er så markant en milepæl, at den måske aldrig bliver overgået.

Jan Magnussen nåede 25. Nicolas Kiesa fem!

Siden 1950 har 71 racerkørere rundet nået 100 grandprixer før Kevin Magnussen. Alene at etablere sig toppen af motorsports-pyramiden er en præstation, som er værd at hejse Dannebrog for. Nyd det så længe det varer.

Formel 1-karrieren startede på toppen. Daniel Ricciardo blev siden pillet af podiet grundet brændstofforbrug. Foto: Jan Sommer

HVOR ER HAN RINGE. Han bliver jo aldrig verdensmester. Sådan lyder typiske kommentarer fra en stærkt passioneret gruppering, som sidder klar ved tasterne, når Kevin Magnussen er en hundrededel af et sekund efter sin teamkammerat eller Haas har en dårlig weekend.

Hvordan man gider bruge så meget energi på en sportsgren, man ikke forstår, og hvordan en sportsmand man ikke kan lide, kan vække sådanne følelser og flid, er svært at forstå.

Men holdningen er en hånd mod elitesportsfolk.

Skal Christian Eriksen stoppe karrieren, fordi han ikke vinder noget med Tottenham? Er danske OL-atleters karriere spildt, hvis de aldrig vinder guld. Man kunne hævde, at det er en præstation i sig selv at konkurrere ved De Olympiske Lege. Ligesom det er at etablere sig i Formel 1.

Sporten minder faktisk om Premier League og Primera Divison, hvor man kun vinder titler hos ganske få hold.

Når Kjeld Kirk Kristiansen og Kronprins Frederik kommer på besøg fortæller det en historie om, hvor stor en idrætspersonlighed Kevin Magnussen er i visse kredse. Foto: Jan Sommer

LEWIS HAMILTON FORSØGTE for nyligt at forklare, HVOR gode kørerne egentligt er. På tv ser det legende let ud, men kun meget få mennesker på denne planet kan kontrollere en racerbil med centimeters nøjagtighed ved ekstreme hastigheder.

Bilerne og store budgetter er betyder bare mere end kørerne i moderne Formel 1.

Michael Schumacher vandt syv VM-titler, men ingenting da han gjorde comeback efter fire års pause. En tredjeplads i tre sæsoner var bedste resultat. Havde sportens største mistet sine evner?

Nej, hans bil var ikke konkurrencedygtig.

Ligesom Daniel Ricciardo sidste år vandt løb for Red Bull, og nu har sit hyr med at slå Nico Hülkenberg i en Renault nede blandt rosset.

Sådan er sporten …

Glade scener hos Haas ovenpå syvendepladsen i Spanien. Højdepunkter har der ikke været mange af i denne sæson. Foto: Jan Sommer

HAR KEVIN MAGNUSSEN stadig chancen for at blive Formel 1-verdensmester?

Bestemt, og derfor bliver han i sporten, så længe det er muligt.

Er det sandsynligt?

Nej, for det vil kræve markante ændringer eller en plads hos et topteam, som ikke ligger i kortene.

Men tag danskerens gamle McLaren-teamkammerat Jenson Button. Han debuterede som 20-årig og kørte fem sæsoner uden af vinde. Seks år inde i sit 113. grandprix vandt han endelig et løb. Godt tre senere år i 2009 senere i sin tiende sæson, stod stjernerne rigtigt, og han blev verdensmester. Tænk sig hvis han var stoppet efter 100 løb …

Det er hverken umuligt eller for sent.

Ekstra Bladet har fulgt med fra paddocken, siden eventyret startede, og har ingen planer om at stoppe.

Så tak for eventyret, Kevin. Må det ende lykkeligt.

Magiske Magnussen når utrolig milepæl

Løbsingeniør: Måtte knække koden til Kevin

Uden Anders ingen Kevin

Fem år efter Kevins drømmedebut: 12 er forsvundet - en er gået bort

I Mexico rundede Kevin Magnussen en milepæl, når han stiller op i sit 100. Formel 1-grandprix. Sammen med Ekstra Bladet mindes Formel 1-køreren nogle af sine bedste (og værste) stunder. LÆS MED HER (+)