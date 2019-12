Sæsonfinalen blev så trist som ventet for Haas. Dog leverede løbet endnu en superstart fra Kevin Magnussen og en erkendelse fra Romain Grosjean om, at han skal forbedre sine

ABU DHABI (Ekstra Bladet): - Tak Gud, det er ovre!

Teamchef Günther Steiner lagde ikke fingre imellem efter endnu et pointløst løb for Haas-teamet. Fokus er for længst på næste sæson, hvor håbet og forventningen er, at VF20’eren bliver langt mere konkurrencedygtig end forgængeren.

Som Kevin Magnussens løbsingeniør Gary Gannon konstaterede er der noget stort i vente, hvis hans danske racerkører i en bedre bil kan blive ved med at levere så fænomenale starter.

Fem placeringer vandt Magnussen på første omgang, før han fra niendepladsen begyndte at sakke bagud, som Haas har gjort i det fleste løb i år.

Første del af løbet kørte Kevin Magnussen blændende, før Haas-racerens mangler igen blev udstillet. Foto: Jan Sommer

Teamkammeraten Romain Grosjean sluttede på positionen lige bag ham.

- Det er en skam, at man står her og er glad for, at det er slut, men vi vidste, at løbet ville blive svært. Bilen er ikke god nok, det ved vi alle, sagde franskmanden.

Hvor Kevin Magnussen leverede sin klassiske superstart via, som han beskrev det, ‘gode reaktioner, overblik og erfaring’, kiksede kollegaen endnu en, hvilket han selv kom ind på.

- Jeg skal blive bedre til starterne; det har været min svaghed i denne sæson. Kevin var ved siden af mig på gridden, og han kom op på niendepladsen, mens jeg var nede på 17.-pladsen. Det skal jeg arbejde på og ikke tabe tid der, så kan jeg måske komme i pointene, siger han.

Starterne er ‘kun’ en kombination af kobling og speeder, som Günther Steiner konstaterede. Dog gælder det om at finde det rigtige koblingspunkt, og det er kikset for ofte for Grosjean i år.

- Jeg tror bare, Kevin er god til det. Romain sagde i debriefingen, at gutterne skal arbejde med ham, fordi han har svært ved at håndtere starten, siger teamchefen.

I praksis ville det ikke have hjulpet det store.

Farten er der bare ikke, og når kun en enkelt Racing Point udgår, kom Haas-point aldrig på tale.

Kevin Magnussen ser frem til lidt juleferie og en bedre racerbil næste år. Foto: Jan Sommer

Den manglende evne til at holde trit med McLaren, Renault og Toro Rosso var ingen overraskelse, men det stadig pænt irriterende.

Ikke mindst ovenpå sådan drømmestart.

- Så er det surt, at man ikke kan gøre det færdigt. Men det er positivt, at vi kæmper med det, selv om det ser sort ud, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Selv om det er nede bagved, bliver teamet ved med at arbejde benhårdt og kigge efter de allersidste tiendedele og få det allermeste ud af det. Selv om det ser sort ud, og motivationen godt kunne være lav, bliver der kæmpet med næb og kløer.

Alle hos Haas har store forhåbninger til 2021.

Men en vinterpause er nu godt nok.

- Jeg er glad nok for, at sæsonen først begynder igen i marts, siger Magnussen.

Han sætter kurs mod London nu, hvor der venter besøg fra familie og venner i december.