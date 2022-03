Tak, Kevin: - Nu er vi tilbage

SAKHIR (Ekstra Bladet): Lad os lige opsummere. Onsdag i forrige uge skrev Kevin Magnussen under på et meget bemærkelsesværdig comeback til Formel 1.

To dage senere kørte han dagens hurtigste testtid. Vel at mærke ikke for at nå overskrifterne, men fordi den nye Haas-racer havde kæmpe potentiale.

Godt en uge senere kvalificerede han sig som nummer syv efter 15 måneders pause, hvor Haas-teamet alt imens scorede nul point.

Og søndag med lidt hjælp fra to udgåede Red Bull-racere sluttede han nummer fem til sæsonpremieren i Bahrain.

Som teamchef Günther Steiner sagde efter løbet, men jubelseancerne i den fjerne ende af paddocken var godt i gang.

- Du kan ikke skrive sådan en historie!

Ferrari satte sig på de to første pladser med Charles Leclerc foran Carlos Sainz, og efter det første løb ligner det unægteligt et stort år for alle med Ferrari-motor.

Men dagens helt store historie var den lykkelige afslutning på eventyret om den tilbagevendte danske viking.

- For et lille hold som os at slutte femmere er en stor præstation. Se på det store teams som McLaren, der siger, hvad de har, og så kommer os småfolk og gør det stedet, sagde Günther Steiner søndag aften, da han gjorde status over den ufattelige weekend.

Teamchef Gunther Steiner smilede omend endnu mere end Kevin.

I sin ekstase gik han så langt at kalde femtepladsen for det mest enestående resultat i teamet historie foran eksempelvis Romain Grosjeans sjetteplads i allerførste løb tilbage i 2016 og femtepladsen to uger senere i Bahrain.

- Det er mere specielt, for vi kom tilbage. De sidste to år skulle vi overleve, men nu er vi tilbage. Sådan ser jeg det. Det er meget særligt. Mange mennesker mistede troen på os i løbet af meget kort tid. Teamet er til salg, teamet er … Vi er her stadig!

Tilbage i 2020 var Haas lukningstruet, og 2021 blev ofret på forhånd for at være klar til 2022. Meget er sagt og skrevet om den beslutning, hvilket gør følelsen af at se Kevin Magnussen vække teamet til live igen endnu mere specielt.

- Ja, efter to år med lort, griner Steiner.

- Jeg er lykkelig for teamet og ikke kun for Kevin. Når man tænker over de seneste fire uger, hvordan det hele kom sammen og så ende her med en femteplads. Det er ret enestående.

- Vi vidste, at vi have en god bil, men der skulle stadig leveres. Det længste stint, vi havde kørt indtil nu, var 18 omgange, og nu skulle vi køre 57. Det er lidt af en præstation. Kevin satte ikke en fod forkert, og det gjorde teamet heller ikke.

Teamejer Gene Haas så løbet i USA og ser allerede frem til om en uge i Saudi Arabien.

- Han sagde: ’Næste uge er Jeddah, hvor gode tror du, vi er der?’

- Naturligvis var han glad. Men han sagde også, at du lovede en god bil i 2022, og nu har du leveret.

Hos Haas føler man sig overbevist om, at bilen hører til i den sjove ende af midterfeltet, og at resultatet ikke var en tilfældighed.

- Jeg er ret fortrøstningsfuld, for vi kan stadig lære meget om den her bil. Vi har ikke engang nået ret meget setup-arbejde. Nu skal vi videre til en racerbane, hvor den her hoppe-effekt bliver en faktor. Det skal vi være klar til, for ellers er vi ingen steder. Men generelt er jeg sikker på, at vi er konkurrencedygtige, selv om jeg må sige, at Alfa Romeo også ser meget stærke ud.

Mick Schumachers møde med 2022-sæsonen og sin nye teamkammerat var mere anonym med en 11. plads. Han blev ramt af Esteban Ocon i starten og fandt aldrig sin rytme.

Tyskerens analyse af løbet var imidlertid meget moden.

- Kevin var i stand til at køre nogle ret fantastiske tider. Jeg skal prøve at forstå, om det skyldes mig eller bilen.

Han får en chance igen allerede om en uge!

