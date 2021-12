Taktisk genistreg: Stor fordel i VM-gyser

Max Verstappen sikrede sig pole-position til finalen og den bedste mulighed for at vinde sit første mesterskab; og ellers er der altid den usportslige variant ...

At crashe eller ikke at crashe; det er spørgsmålet.

Hvad tåler det ædle sind ...

Går man i kamp og ender VM i strid?

2021-mesterskabet i Formel 1 har været så poetisk, at det er tid til at støve Shakespeare af. Sådan kunne en let omskrivning lyde med Max Verstappen som Hamlet, hvor hollænderen naturligvis taler til sin hjelm og ikke et kranie!

Hvis Max Verstappen og Lewis Hamilton brager sammen i sæsonfinalen på Yas Marina Circuit, og begge udgår, bliver hollænderen verdensmester, fordi han har flere sejre.

Men Red Bull-stjernen har givet sig selv de bedste muligheder for at afgøre mesterskabet uden at tage beskidte kneb i brug.

Efter Mercedes-dominans under træning fandt Verstappen en fantomomgang frem, da det gjaldt og scorede en lidt overraskende pole-position.

- Den havde jeg ikke forventet, men godt gået af alle, konstaterede han.

Forspringet ned til Lewis Hamilton på næsten 0,4 sekunder var produktet af en taktisk genistreg fra Red Bull.

De lod Sergio Pérez køre to opvarmningsomgange, så mexicaneren kunne give sin teamkammerat en slipstrøm. Og Max Verstappen blev ude på banen for at gengælde tjenesten.

Tricket virkede, om end McLarens Lando Norris i sit sidste forsøg sneg sig ind mellem Hamilton og Pérez på tredjepladsen.

Pole-position er et uhyre stærkt våben på Yas Marina Circuit; her har vinderen startet i de seks seneste løb.

Max Verstappen fandt en fantomomgang frem på det helt rigtige tidspunkt. Foto: Jan Sommer

Et stort spørgsmål lurer imidlertid hos Red Bull.

Man var på forhånd i tvivl om, hvilket dæk der var bedst at starte løbet på.

Mercedes-duoen gik videre til kvalifikationsfinalen på medium-dækket, mens Max Verstappen ‘flatspottede’ sine medium og derfor endte med at gå videre på den blødeste type.

Det giver hollænderen en fordel i starten, hvor han vil have mere greb til den første omgang. Til gengæld har Mercedes en fordel strategisk, da de kan vente længere med at pitte.

- Det lockup var ikke ideelt og tvang vores hånd lidt. Vi var 50-50 før og vidste ikke helt, hvad der ville være bedst, siger Red Bull-teamchef Christian Horner.

Verstappen efter pole: 'Jeg er fantastisk lykkelig lige nu'

Tilbage er stadig den usportslige måde at afgøre VM, hvis Mercedes er for hurtige.

På forhånd er det internationale motorsportsforbund, FIA, godt klar over, at årets mesterskab kan ende på en grim måde.

I instruktionerne til dette løb har løbschefen Michael Masi understreget, at det sportslige reglement giver mulighed for at fratrække point, hvis der handles usportsligt.

Max Verstappen har fordelen før årets sidste grandprix. Foto: Jan Sommer

Udover topstriden var årets sidste tidtagning ganske udramatisk.

Nikita Mazepin er den eneste kører, som ikke er nået videre til Q2 på noget tidspunkt i denne sæson, og det skete heller ikke i finalen.

Russeren starter sidst med kollegaen Mick Schumacher ved siden af.

Kimi Räikkönen havde heller nogen stor tidtagning i karrierens 353. og sidste grandprix-weekenden. Finnen går på pension med en 18. plads i kvalifikationen.

