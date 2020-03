Taler om pinagtigt forløb: - Den forkerte beslutning

Günther Steiner erkender, at Formel 1 aldrig skulle have forsøgt at gennemføre det australske grandprix

Formel 1-feltet er ligesom den øvrige sportsverden blevet kørt af banen af coronavirussens hærgen.

I første omgang forsøgte man dog at gennemføre det australske grandprix, selv om virussen allerede var begyndt at sprede sig i flere verdensdele.

Arrangørerne lovede i ugen op til løbsweekenden, at man ville gennemføre som normalt med 300.000 fartglade tilskuere på tribunerne.

Men verdens største motorsportsserie blev overhalet indenom. Blandt andet røg flere Haas-ansatte i coronakarantæne, så til sidst måtte de nølende arrangører bøje sig for holdenes protester efter et pinagtigt forløb

Og i et interview med Auto Motor Und Sport erkender Haas' sportschef, Günther Steiner nu, at det var en fejl, at man overhovedet forsøgte at gennemføre sæsonpremieren.

- Jeg ankom til Australien om søndagen - tre dage tidligere end normalt. Der var der endnu ikke problemer med coronavirussen i Australien, kun i andre lande. Men tre dage senere var det en helt anden verden, siger Steiner i interviewet.

- Nu er vi alle klogere. Nu ved vi, det var den forkerte beslutning. Men på det tidspunkt var det den rigtige. Vi var der for at få ting til at ske - ikke det modsatte. Når der er en chance, så prøver man, og vi prøvede. Desværre gik det galt, konstaterer Steiner, der i interviewet erkender, at fremtiden hos Haas tegner særdeles usikker.

Det samme kan man sige om resten af sæsonen.

Lige nu er planen at gennemføre et tætpakket program, når corona-faren er drevet over.

Men afviklingen af sæsonen er stadig svær at forudse.

- Vi arbejder på at omdanne visse løb til to-dages begivenheder. Der er så mange åbne spørgsmål, og der er mange, der kommer med råd om, hvad der muligt.

- Der vil helt sikkert komme et par nye formater, fordi vi vil være tvunget til det. Så får vi muligheden for at, om de er bedre eller værre. Vi får nogle nye muligheder, der ellers ikke ville eksistere, fordi vi ikke er enige. Nu er vi nødt til at gøre visse ting for at overleve, konstaterer Kevin Magnussens chef.

