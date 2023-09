Taler om Schumacher: - Der er intet håb

Næsten ti år.

Så lang tid er det siden, at offentligheden har set Michael Schumacher efter hans forfærdelige ulykke i vinteren 2013.

Derudover har der været meget få opdateringer om den 54-årige tyskers tilstand, da familie og venner har holdt kortene tæt ind til kroppen.

Nu sætter vennen Roger Benoit dog nogle ord på Formel 1-legendens helbred, og der er desværre ikke positivt nyt.

Ordene kommer i et interview med mediet Blick.

Foto: Luca Bruno/Ritzau Scanpix

- Nej, svarer Roger Benoit på spørgsmålet, om han kan svare på, hvordan Michael Schumacher har haft det siden 2013, inden han fortsætter:

- Der er kun et svar til det spørgsmål, og det gav Mick (Michael Schumachers søn, red.) i et af sine sjældne interview i 2022: 'Jeg vil give alt for at tale med min far.'

- Den sætning siger alt om, hvordan hans far har haft det de seneste 3500 dage. Der er intet håb.

Michael Schumacher havde en imponerende karriere i Formel 1, inden han kørte racerbilen i garagen for sidste gang.

Tyskeren nåede at vinde hele syv verdensmesterskaber. Det seneste var i 2004.

Dermed har Michael Schumacher fortsat rekorden for flest verdensmesterskaber i Formel 1. Han deler den sammen med Lewis Hamilton, der lige nu kører for Mercedes.