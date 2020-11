Taler udenom: Annoncering må vente

SAKHIR (Ekstra Bladet): Når Kevin Magnussen tager hul på næste del af karrieren uden for Formel 1, var målet af finde en serie, hvor danskeren igen kunne smage champagne og sejrens sødme.

Det lykkes, når han i januar i Daytona i Florida indleder sæsonen i den amerikanske IMSA-serie for prototyper for Chip Ganassi Racing.

Men der kommer til at gå lidt tid, før den danske racerkører selv bekræfter den nyhed.

Torsdag før Bahrains Grand Prix anlagde Kevin Magnussen den diplomatiske tone - ofte efterfulgt af smil - som han talte udenom:

- Jeg har ikke underskrevet nogen kontrakter for fremtiden endnu, så jeg har ikke noget at sige omkring det ... endnu, sagde han.

Chip Ganassi Racing annoncerede sit comeback til serien 16. november og vil sætte navn på sine kørere i off-season. Sandsynligvis bliver det snart og ikke siden.

- Det er ikke så langt fra, at jeg kan fortælle det. Jeg håber, det er inden for en overskuelig fremtid, siger Magnussen om planerne for tiden efter Formel 1.

Situationen minder om Brasilien i 2016, hvor Kevin Magnussen om torsdagen ikke ville bekræfte, hvad han skulle året efter, fordi intet var officielt eller offentliggjort om 2017-sæsonen. Næste formiddag kom pressemeddelelsen.

Formel 1 er i Bahrain de næste to uger. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Danskeren har kun pæne ord at sige om den amerikanske sportsvognsserie.

- IMSA er en fed serie, som min far har kørt i 20 år. Jeg har selv været til stede flere gange ved IMSA-løb. Det er nogle fede løb, de kører på nogle fede baner i nogle fede racerbiler.

Teamchef Günther Steiner har mange gode kontakter i USA, og selv om han ikke har været en del af denne kontrakt, har han prøvet at hjælpe, hvor han kunne.

- Som du ved, er Kevin på det personlige plan også en ven, så jeg har prøvet at gøre noget. Jeg har ikke talt med ham siden ankomsten (i Bahrain), fordi han var med et andet fly, så jeg kender ikke de seneste udviklinger, så jeg er sikker på, at du ved mere end mig, siger Steiner til Ekstra Bladet.

- Men ja, han så mod USA, og jeg har ret gode kontakter der og har talt med lidt forskellige folk, men som vi taler her, kender jeg ikke hans status, hvad næste år angår. Vi tales sammen senere i dag.

