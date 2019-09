Teambossen erkender: Tæt beslutning

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Når et Formel 1-team befinder sig midt i en teknisk krise, er det bedre at fortsætte med, hvad man kender i stedet for at kaste en ny kører ind i ligningen.

Sådan lyder ræsonnementet fra Haas-ledelsen, efter de torsdag i Singapore annoncerede, at Romain Grosjean i 2020 fortsætter som Kevin Magnussens teamkammerat og IKKE som forventet den vragede Renault-kører Nico Hülkenberg.

- Vi besluttede os for Romain, og jeg ved ikke, om Nico ville have skiftet. Vi talte sammen, men vi nåede aldrig til punktet; kommer du? Vi gav ham ikke et formelt tilbud, sagde Günther Steiner til et meget stort opbud af pressefolk i Singapore-paddocken.

Beslutningen fra teamchef og teamejer Gene Haas blev ført ud i sidste uge efter Italiens Grand Prix. Som Ekstra Bladet forstår situationen, har Nico Hülkenbergs forventninger til blandt andet løn gjort, at forhandlingerne aldrig nåede det afgørende stadie.

- Det var en tæt beslutning, for de begge dygtige. Jeg håber, Nico bliver i Formel 1, for jeg kan godt lide ham, han er en god kører, og han fortjener at være her, siger Steiner.

- I sidste ende besluttede vi os for Romain, som har været på teamet siden starten for fire år siden. Vi kender både hans gode og dårlige sider. Vi ved, at på en god dag, er han rigtig god. Han kender teamet indefra.

- Men den mest afgørende grund er, at vores bil i år ikke præsterer, som vi ønsker. Det har intet at gøre med kørerne. Det ER bilen, og det er vi meget bevidste om.

- Jeg ved ikke, om det ville hjælpe os at skifte kører. Det kunne gå begge veje. Romain var en stor hjælp i at finde ud af, hvad der er galt med den nuværende bil.

- Vi ønskede ikke flere ubekendte. Vi ved, hvad vi har, og det kan vi arbejde med. Derfor fortsætter vi med Romain endnu et år.

Optrinnet i Ungarn for to år siden understreger, at Nico Hülkenberg og Kevin Magnussen aldrig bliver bedste venner. Ifølge Günther Steiner havde det ingen indflydelse på beslutningen.

- Vores fokus var kun, hvordan kan vi komme tilbage til det niveau, hvor vi var sidste år. Vi ved, hvad vi gjorde der, så vi skal prøve at kopiere, hvad vi gjorde fra 2017 til 2018. Romain var en del af det.

Samtidig kunne Haas-ledelsen heller ikke vente på, at Nico Hülkenberg flirter med andre og større teams.

- Vi var nødt til at tage en beslutning, for der er så meget, der skal gøres til næste år. Jo mere, du kan få af vejen desto bedre, så vi kan fokusere på vores ægte udfordring: Hvordan vores bil præsterer.

- Gene Haas er god til den slags. Han har ikke den samme barske tilgang, som jeg nogle gange har. Han er lidt mere balanceret. Vi var på linje og talte meget om både plusser og minusser. Han ser også tingene fra et andet perspektiv. Jeg er meget tæt på det hele, og nogle gange kommer der følelser i spil, siger Steiner.

Bossen stikker til presset Grosjean

Selv om valget til sidst stod mellem to, har en række andre kørere været under overvejelse tidligere på året, fortæller teamchefen. Talenterne er alle fravalgt med samme begrundelse. Haas er endnu ikke klar til at tage en rookie ombord.

- De har ikke den erfaring, vi har brug for. Vi må ikke glemme, at vi kun er i vores fjerde år som team. Vi skal vokse hurtigt, for alle vores konkurrenter gør store fremskridt. Lige nu er vi niere, og det er vi ikke glade for, siger Haas-bossen.

