Teambossen hvæsser pennen: Hug til Kevin

Mick Schumacher må lægge øre til meget i Günther Steiners nye bog, men Kevin Magnussens præstationer i eftersommeren slipper heller ikke for kritik

MIAMI (Ekstra Bladet): Günther Steiners dagbog over 2022-sæsonen i 'Surviving to Drive' giver et meget bramfrit syn på især Mick Schumacher og hans nærmeste, inklusive ‘Micks onkel’, som Ralf Schumacher konsekvent bliver kaldt.

'Min største tvivl om Mick i øjeblikket er, hvorvidt han er holdspiller eller ej. Sådan har det været fra starten. Han siger alle de rigtige ting, men mener han dem virkelig,' skriver Haas-teamchefen efter Hollands Grand Prix.

Kevin Magnussens efterår slipper heller ikke for kritik.

Generelt er der mange rosende ord om danskeren, og der hersker ikke tvivl om, at de to har et særligt bånd. Men italieneren fra Sydtyrol med det amerikanske pas er også en temperamentsfuld og meget kontant herre.

Både på skrift og når der holdes krisemøder i løbet af en sæson.

'Jeg vil sige, at det eneste svage led, vi har på Haas F1, er kørerne. Resten af teamet præsterer godt, og de begår ikke fejl. Jeg siger ikke, at de er perfekte (og jeg er det helt sikkert ikke), men alle gør deres job, så godt de kan,' skriver han om fredagen under Japans Grand Prix, hvor Mick Schumacher crashede og afskrev en bil på vej tilbage til pitten.

'Generelt har begge køreres form lidt på det seneste, og der er ingen undskyldning for det. Efter to års lort har vi endelig en god bil. Det er frustrerende,' skriver han.

På dette tidspunkt af sæsonen er Mick Schumacher i praksis skrottet, men Steiners dagbog understreger, at han også i denne periode efterlyste mere dedikation fra Kevin Magnussen.

'På Monza sagde jeg, at en topkører skal have potentiale, talent, færdigheder og erfaring. I bagklogskabens klare lys manglede jeg to, for du skal også bruge dedikation og den rette attitude.'

'De sidste mangler efter min mening måske lidt hos begge vores kørere. Faktisk tror jeg ikke, at det med er vilje. Det er blot, hvad der adskiller gode kørere fra virkelig topkørere.'

Günther Steiners bog gik direkte ind på førstepladsen på bestsellerlisten i Storbritannien. Foto: Jonas Olufson

'Se på Alonso. Han er ældre end Gud, men hver eneste uge giver han sig selv 100 procent og er altid motiveret. Selv hvis en situation er noget lort, prøver han at få noget godt ud af det og vil altid presse sit team til at forbedre sig,' skriver Steiner og understreger, at spanieren kun er i Formel 1, fordi han har lyst.

Han har penge nok til at ligge på en tropeø resten af sine dage.

'For mig er han pejlemærket, når det gælder den komplette kører. Han er nådesløs.'

Midlertidigt, men dyrt

'Hør her, jeg er sikker på, at det kun er midlertidigt med Mick og Kevin. Men det begynder at blive dyrt, og i øjeblikket føler jeg mig permanent bekymret. Hvis vi ikke får noget ud af denne weekend, bliver det syv løb i træk uden point. En tredjedel af sæsonen. Hvis det sker, kan vi vinke farvel til syvendepladsen i VM.'

Det blev ikke til point Japan, men Kevin Magnussen scorede point to uger senere i USA og teamets første poleposition en måned senere i Brasilien, hvorefter humøret skiftede igen.

Teamchef Günther Steiner var inden da i flere omgange godt knotten, som Ekstra Bladet også beskrev indgående.

Forløbet om Kevin Magnussens potentielle kontraktforlængelse bliver anderledes i år - bliv klogere her.

