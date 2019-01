Teamchef træt af Kevins vilde stempel: - Det er forkert

Når Kevin Magnussen omtales i de internationale medier og på de sociale medier, sker det ofte med et prædikat som formel 1-sportens 'bad boy'.

Der findes snart ikke den kører, der ikke har påtalt Magnussens kontante stil som farlig. I denne sæson Fernando Alonso, Charles Leclerc og Pierre Gasly og tidligere Niko Hülkenberg og Felipe Massa for nu lige at nævne nogle stykker.

Men den udlægning finder Haas' teamchef Günther Steiner sjovt nok ikke saglig.

- Lad os lige få det på det rene: Han er den, der har fået færrest strafpoint, siger Günther Steiner i et interview med Motorsport.com.

Deri har Haas-teamchef Günther Steiner faktisk helt ret.

Kigger man på de strafpoint, kørerne har stående på deres superlicens, så er danskeren den mest 'fair' kører med blot to point - det samme som Kimi Räikkönen og Daniel Ricciardo.

I den anden ende af skalaen optræder Max Verstappen, Lance Stroll og Kevin Magnussens holdkammerat, Romain Grosjean, der alle har syv point.

Det vil sige, at selv om Kevin Magnussen beviseligt har været involveret i en del bataljer med andre kørere, så har det været inden for reglerne, da kommissærerne ikke har straffet ham for det.

Men det glemmer folk - de husker ham kun for det negative, mener Steiner.

- Jeg tror, at han på en eller anden måde har fået et dårligt ry, så folk derude tror, at denne fyr bare er vild. Det er forkert. Bare kig på statistikkerne. Vi bliver nødt til at være objektive - ikke subjektive. Er man objektiv, kigger man på, hvor mange strafpoint han har fået, siger teamchefen.

Formel 1-kørernes strafpoint er aktive i et år og bortfalder derefter - hvis en kører når op på 12 point, udløser det en karantæne på et løb, hvilket dog endnu aldrig er sket.

Kevin Magnussens to point udløber 29. april umiddelbart efter løbet i Baku, som er det fjerde i 2019.

Se også: F1-stjerne straffet for håndgemæng: Sådan gik samfundstjenesten

Fiasko får konsekvenser: Formel 1-gigant skifter ud i toppen

Se også: Efter et år i Formel 1: Dansker skifter til Mercedes