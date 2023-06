Kun i Ekstra Bladet

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Haas-teamchef Günther Steiner har altid sagt, at teamkammerater ikke må blive for gode venner. For så bliver de langsomme. Men det dur heller ikke, at de brager sammen på banen.

- Hvor går den sunde linje?

- Ærlig talt er det ikke noget, jeg tænker over eller prøver at kontrollere.