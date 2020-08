Teamejer til modangreb: - Jeg er ekstremt vred

Fem teams har erklæret deres hensigt til at anke fredagens afgørelse, hvor Racing Point blev idømt millionbøde og fratrukket konstruktør-point for at have benyttet ifølge det internationale motorsportsforbund, FIA, Mercedes-designet bremsekøling.

Ferrari, Renault, McLaren og Williams mener, at straffen er for mild.

Mens Racing Point har anket for at opnå frifindelse.

Teamets holdning afstedkom en bemærkelsesværdig pressemeddelelse fra Lawrence Stroll, som ejer 70 procent af teamet og er far til dets ene kører Lance.

- Jeg udtaler mig sjældent offentligt, men jeg er ekstremt vred over enhver antydning af, at vi har snydt - især disse kommentarer fra vores konkurrenter.

- Jeg har aldrig snydt i noget i mit liv. Disse beskyldninger er fuldstændigt uacceptable og usande. Min og teamets integritet kan der ikke sættes spørgsmålstegn ved.

- Alle hos Racing Point var chokeret og skuffede over FIA’s dom, og vi fastholder vores uskyld. Dette hold har - under forskellige navne - konkurreret i Formel 1 i over 30 år og beskæftiger i dag 500 mennesker. Vi har altid været en konstruktør og fortsætter med at være det.

- Gennem disse 30 år har teamet været en underdog og har altid overpræsteret med en fantastisk gruppe mennesker. Mellem 2016 og 2018 var det griddens fjerdebedste trods det mindste budget og scorede ofte podier.

- Når man rejser sig fra en betalingsstandsning med stabilitet og nye investeringer burde teamets konkurrencedygtighed ikke komme bag på nogen. Teamet kan endelig realisere sit potentiale og burde blive gratuleret med sit stærke arbejde.

Racing Point-kørerne sluttede sekser og syver i England. Foto: Ben Stansall/Pool/Ritzau Scanpix

Selv om Ferrari er med i sagen mod Racing Point, holder Haas-teamet sig uden for, selv om Günther Steiner til Ekstra Bladet redegører for sin holdning.

- Jeg har læst kendelsen; jeg tror, jeg forstår den, og det korrekte ord er, at den er mærkelig. For jeg forstår det alligevel ikke helt.

- Den (bremsekølingen) er ulovlig, fordi de fik en bøde. Men bøden er kun for et enkelt løb, resten er reprimander, og de kan tage til de kommende løb med samme del, som var ulovlig til et tidligere løb. Efter min mening hænger det ikke sammen. Hvis den er ulovlig burde det være sort og hvidt, siger Steiner, der glæder sig til at se sagen prøvet foran et panel i Paris i stedet for hos stewards.

En anke fra Haas kom dog ikke på tale.

- Tre store teams nedlægger protest. Tre store teams med mange penge, tid og ressourcer. De har så meget mere ammunition end et lille team. Vi overvejede at gå med, men besluttede, at det ikke gav mening. Det giver ikke mere styrke til sagen. Vi har bedre ting at arbejde med end en anke, når de store drenge er på sagen, siger han.

Til det andet grandprix på Silverstone blev Lance Stroll nummer seks og Nico Hülkenberg nummer syv. Teamet fik efterfølgende en reprimande for at benytte den ifølge FIA ulovlige bremsekøling.

