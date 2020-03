Teamejerens klare melding: Haas-team risikerer lukning

Starten på 2020-sæsonen bliver afgørende for Gene Haas’ vilje til at fortsætte med sit Formel 1-team

- Hvad gør vi med fremtiden. Det er en yderst omkostningsfuld sport. Hvis vi ender med at køre rundt nede bagerst, tror jeg ikke, jeg vil være en del af det.

Således lyder udgangsbemærkningen fra Kevin Magnussens arbejdsgiver Gene Haas i anden sæson af Netflix-dokumentaren ‘Drive to Survive’.

I et interview med motorsport.com under weekendens Nascar-løb uddyber Gene Haas sine tanker om Formel 1-teamets fremtid.

Milliardæren og ejeren af Haas Automation afventer resultaterne fra sæsonstarten, før han beslutter sig for, hvorvidt han indgår en ny femårig kontrakt med F1’s ejere Liberty Media.

- Jeg venter og ser, hvordan vi kommer i gang. Hvis vi får endnu et dårligt år, vil det ikke være fordelagtigt at blive, siger Gene Haas.

- Fem år var virkelig testen. Lad os se, hvordan det går, og så evaluere det og beslutte, hvorvidt vi fortsætter.

- Jeg siger ikke, at vi ikke fortsætter. Men det skal evalueres. Yderligere fem år vil være en stor forpligtelse.

Som Gene Haas flere gange har udtalt, gentager han i interviewet, at F1-investeringen har været god for salget af CNC-maskiner og kendskabet til Haas på de europæiske og asiatiske markeder.

Men han er bekymret for, hvad det kommende 2021-reglement betyder økonomisk.

Er det sidste år for Haas-teamet? Det kommer an på, hvordan resultaterne er i starten af året. Foto: Glenn Dunbar/Haas F1 Team

Både om udbetalingen af F1’s indtægter bliver mere fair, og hvad udviklingen af næste års bil kommer til at koste.

- Forretningsmodellen hjælper ikke de små teams. Som alle ved, går 70 procent af indtægterne til de tre største teams og 30 procent til de øvrige syv. Det er ikke en god model.

- I vores tilfælde får vi kun omkring en tredjedel af, hvad det koster at drive et hold i Formel 1, siger Haas.

Teams som Ferrari og Mercedes har samtidigt store sponsorater, så når et budgetloft træder i kraft næste år på 175 millioner dollar, tjener de nok til at nå det.

Gene Haas har hele tiden haft en idé om, at han ville drive sit team for 100 millioner dollar om året. Sidste år var budgettet steget til 140 millioner, men med pengene fra sjettepladsen i 2018 og titelsponsoratet fra Rich Energy hang det sammen. Det gør det ikke ovenpå en sæson som i fjor.

Efter to ugers vintertest med blandede præstationer fra Haas, tror teamejeren stadig på et godt 2020.

- Vores bil var helt sikkert ikke den hurtigste. Vi var i midterfeltet. For flere år siden var der fem sekunder mellem holdene. I år var vi omkring to sekunder fra hinanden og måske mindre end det. Den eneste gode nyhed var, at vi ikke var meget langsommere end Ferrari, men de toppede så heller ikke tiderne hver dag.

Ingen teams har skrevet under på den nye kommercielle aftale med Liberty Media.

Gene Haas har en trumf i de forhandlinger. Ønsket om at bevare ti teams på gridden er stort fra ejerne, ligesom de ser USA som det største potentielle nye marked. Mister de Haas F1 Team, vil det være en kæmpe bet for sportens ejere.

