Teamet over Mick

Mens Mick Schumacher og Nikita Mazepin var teamkammerater, brugte Haas-duoen det meste af tiden på at bekrige hinanden.

Dynamikken er markant anderledes nu, hvor Kevin Magnussen er tilbage og halvvejs igennem sin femte sæson for teamet.

Den 29-årige dansker har lært lektien fra tidligere. Hos Haas bliver ingen kørere forfordelt, men det er konstruktør-mesterskabt med de dertilhørende præmiepenge, der tæller - og ikke kørernes individuelle egoer.

Lektien er Mick Schumacher ved at lære på den lidt hårdere måde, fortæller teamchef Günther Steiner i et længere interview med Ekstra Bladet.

Tyskeren var eksempelvis svært utilfreds med strategien under sprintløbet i Østrig, hvor han følte sig holdt tilbage af teamet.

Håndteringen af kørerne er anderledes, end da Kevin Magnussen og Romain Grosjean var teamkammerater.

- Med Kevin og Mick er det lidt som en mentor. Kevin har ingen problemer med at fortælle Mick, hvad han synes. Han er meget åben. Det er ret let, men der kan opstå situationer under løb. Normalt kommer udfordringerne ikke fra Kevin, griner Steiner.

- Kevin ved, hvordan vi arbejder, og han stoler på os. Siger vi, lad det ligge, så gør han det. Han ved, at vi ikke giver den ene en fordel eller ulempe over den anden. Vi prøver at gøre det bedste for teamet.

Kevin Magnussen og Mick Schumacher laver PR til brug for USA's Grand Prix i Austin. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Nogle gange skal Mick stadig lære, at det ikke handler om ham; det handler om teamet. Han er ved at lære det, måske ikke på den mest simple facon, måske tager det lidt tid, men Kevin har ikke det problem. Han ved, han kan stole på os.

- Vi forklarer, hvorfor vi tog den beslutning. Måske har han en kæk kommentar på radioen, det har jeg også, men hvis man kender os begge, ved man, at det ikke betyder noget bagefter.

- Hvordan er kørernes indbyrdes forhold til hinanden? Mit indtryk er, at Romain og Kevin sluttede på god fod, men at det var mere kompliceret tidligere, mens Mick og Kevins virker ret venligt ...

- Jeg ved ikke, hvor gode venner de er, men det er helt anderledes nu. Da Kevin og Romain var her sammen, ville de begge bevise dem selv. Nu har Kevin bevist sig, og det har ændret tingene.

- Da Kevin og Romain i 2019 blev ved med at køre ind i hinanden som to idioter, tror jeg, at de indså, at det ikke gik. Vi lærer alle af vores fejl, og jeg tror, at Kevin har indset, at det skal han ikke gøre igen. Hvorfor håndtere et team for mit eget egos skyld. Det er et overstået kapitel.

- Romain og Kevin var fartmæssigt meget tættere, mens Mick i øjeblikket er lidt bagefter. Så Kevin føler sig ikke truet lige nu. Tidligere var Romain på en god dag hurtigere end Kevin, mens Romain på en dårlig dag var langsommere end Kevin. Kevin var mere stabil og i midten. Romain var op og ned, og du vidste aldrig, hvad du fik.

- Hvordan er dit forhold til Kevin sammenlignet med sidst?

- Det er ikke meget anderledes end før. Ingen af os taler ret meget. Vi taler, når der er behov. På et menneskeligt plan er forholdet meget godt. Vi ringer til hinanden, når der er brug for det, men ikke for underholdningens skyld. Vi har begge liv.

God stemning i den danske side af Haas-garagen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi ser hinanden næsten hver weekend, så hyggesnak imellem er der ingen grund til. Under alle omstændigheder sidder han på sin sejlbåd, og så kan jeg ikke få fat i ham! Han lever det gode liv, mens jeg arbejder på et kontor, griner teamchefen.

- Vores forhold er godt. Hvorfor? Fordi vi stoler på hinanden. Han ved, at jeg altid taler sandt. Og han vil hellere sige ingenting til mig end at fortælle en løgn.

Livsvigtige point

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Formel 1 gik på sommerpause med vedvarende rygter om, at Mick Schumachers fremtid hos Haas var alt andet end sikker. Præstationerne i Storbritannien og Østrig viste trods alt, at der gemmer sig en solid kører bag facaden.

- Mick har rejst sig efter nogle nogle store ulykker og nul point, men hvor tæt var du på at tænke, at det her måske ikke fungerer?

- Når Kevin scorer point og kører rundt i top ti for det meste, mens den anden bil altid er bagefter, så skal jeg tænke det. Jeg kan ikke bare sige, alt er godt. Du er nødt til at tænke over det, og hvad der kan gøres ved det. Men stadig ved at støtte ham, for han er en del af holdet, siger Günther Steiner.

Frédéric Vasseur (Alfa Romer) og Günther Steiner udveksler jokes mellem deres garager. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er godt for både ham og os, når han scorer point. Først og fremmest er det godt for teamet, at han scorer point. Der blev fokuseret for meget på, at det var godt for Mick.

- Nej, det var godt for teamet. Bilen kan gøre det, og det var godt for teamet med dobbelte point. Efter min mening var det endnu bedre for holdet, men folk ser bare individet. Men han er del af et team.

- Kevin leverede med dine ord et ‘fucking viking comeback’ i Bahrain. Han har været pejlemærket, I ønskede, men nu er det blevet hverdag. Hvor skal han fokusere?

- Jeg synes, han har gjort det godt og er fokuseret. Nu skal vi tage flere skridt fremad, og derfor har vi introduceret opgraderingen til bilen. Alle håbede, at det var noget magisk, men jeg vidste godt, at sådan er det ikke.

- Den fungerer, og det vil blive bedre, men det sker ikke på et løb. Det tager tid, og Kevin skal bare knokle på. Vi forbedrer teamet ved at lytte til ham, men han skal også lytte til os. Vi stopper ikke her, siger alt er fint, og bare kører race resten af året. Vi prøver at forbedre os hele tiden, eksempelvis med pitstoppene, men du laver ikke fremskridt i hver eneste weekend.

Tom Couperland, Haas' designchef, forklarer om ændringerne på bilen. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det handler ikke kun om bilen, men også om hvordan den sættes op. Vi arbejder igen på et simulator-program, som blev genstartet i år. Vi er der ikke endnu, men det kommer, og så skal Kevin i simulatoren igen.

- Så bliver det ikke kun sejlads i København! Det gode danske liv, siger teambossen og iklæder sig et smørret grin.

Før pandemien hos arbejdede Haas på et simulator-program hos leverandøren Dallara. Det er genstartet, men nu i Maranello hos Ferrari i italienerens ‘gamle’, men stadig rigtig gode simulator.

Læs mere om Haas' udfordringer her, hvor Günther Steiner erkender, at der kræves forbedringer med hensyn til teamets pitstop.