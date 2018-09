Teamet storroser Kevin: 'Den ideelle kører for Haas'

Med forfremmelsen af Charles Leclerc til Ferrari fra den kommende sæson lukkede det sidste af Formel 1’s topteams for spekulationer om næste sæsons kørere.

Monegaskeren var aldrig så meget inde i billedet hos Haas, som flere store udenlandske medier ellers gav udtryk for. Ferrari kan ikke diktere Gene Haas på samme måde som Sauber, hvor de selv er sponsorer gennem Alfa Romeo.

Ikke desto mindre retter øjenene sig nu mod Haas, som på papiret har de to mest attraktive ledige sæder.

Allerede under Italiens Grand Prix understregede teamchef Günther Steiner over for Ekstra Bladet, at Ferraris beslutninger ingen påvirkning havde over for Haas-teamets planer for 2019-sæsonen.

Kevin Magnussens option udløber ved udgangen af denne måned, men danskerens sæde for det kommende år bliver efter Ekstra Bladets oplysninger bekræftet, hvis ikke allerede i Singapore så inden for den nærmeste fremtid.

Lader til at være den ideelle kører

Denne passage fra teamets optakt til Singapores Grand Prix understreger danskerens position på teamet - også set i forhold til Romain Grosjean.

Teamet spørger; teamchef Günther Steiner svarer:

- Magnussen lader til at være den ideelle kører for Haas F1 Team, da han ikke finder sig i noget fra nogen. Som et stadig ungt team, hvor vigtigt er det at have nogen, som ikke er bange for at tage kampen op mod løbsvindere og mestre?

- Han passer rigtig godt ind. Vi gør vores bedste for at tænke over, hvad vi gør og prøver at finde de rigtige folk. Det gælder på tværs af hele teamet, at vi ikke prøver at finde den store stjerne og kaster penge efter ham, svarer teamchefen.

- Vi prøver at finde de rigtige mennesker med den rigtige indstilling, som ønsker at gøre det her og tage risikoen ved at komme til et nyt team. Vi har stadig en masse folk, som har været her fra dag et, og de kan lide, hvor de er.

Se også: Kevins chef raser: 'De protesterer, fordi de ikke kan slå os'

Se også: Årets Haas-lavpunkt spøger for Kevin og Grosjean

Se også: Ny klage over Alonso: Mere aggressiv end nogensinde

Se også: Renault i Haas-angreb: Teknisk krig i Formel 1-kulissen

- De har fået stillet en udfordring, men også en mulighed, og nu er de succesfulde. Det samme gælder for Kevin. Det var en udfordring med et team i sit andet år, da han ankom. Men det var også en mulighed, og den udnyttede han.

- Samme gælder for Romain. Han var med fra begyndelsen, og i sidste ende har det fungeret. Gene Haas giver muligheder til mange af os, og dem prøver vi at udnytte, siger Günther Steiner.

Kevin Magnussen bliver i Singapore første gang frittet om sine 2019-planer til FIA’s indledende pressekonference torsdag. Han får dog næppe tonsvis af spørgsmål; ved siden af sidder den kommende Sauber-kører Kimi Räikkönen og Lewis Hamilton.

Mød Kevins crew: 'Han er en af drengene'

Debriefing fra Monza: Teori efter Alonsos Kevin-sabotage - var det med vilje?

Haas-chef hæver stemmen: Folkens, vi er ikke inkompetente

Jason Watt blev reddet af hash-gangster og færgebilletter