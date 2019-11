Teamordre fra bossen: Gør intet dumt

ABU DHABI (Ekstra Bladet): Galgenhumoren regerede hos Haas-teamet efter årets afsluttende kvalifikation. Det bedste ved Abu Dhabis Grand Prix er, at det er årets sidste …

Tidtagningen var lige så svær som frygtet. Kun Williams og Alfa Romeo var langsommere end Kevin Magnussen og Romain Grosjean, der kvalificerede sig som 15’er og 16’er.

- Så hurtigt som muligt, svarede teamchef Günther Steiner uden betænkningstid på Ekstra Bladets første spørgsmål til ham.

- Du spurgte, hvordan jeg gerne ville slutte sæsonen, fortsatte han og slog en latter op.

- Jeg vil ikke være negativ, men søndag skal vi først og fremmest forsøge at køre et rent løb og ikke gøre noget dumt, så bilen ikke bliver skadet til næste uges test.

På vej mod en 15. plads i kvalifikationen. Foto: Jan Sommer

- Det handler om at holde os ude af problemer og få sat to streger under denne sæson. Der kommer ingen overraskelser til løbet; det vil bare være rart at få det godt gennemført og være færdig med det her år, siger teamchefen.

Mens Kevin Magnussen fik nogenlunde det maksimale ud af Haas-raceren, var Romain Grosjean mere irriteret. Franskmanden var bedst under træning, men bilen ændrede karakter, da det blev alvor, som det ofte har været tilfældet med den problematiske VF19’er.

- Det frustrerende er, at lørdagen er den bedste mulighed for os til at stråle, siger han.

For hverken team eller kørere er der andet end æren på spil i sæsonfinalen. Haas bliver nier i konstruktør-VM uanset hvad.

Romain Grosjean i samtale med sin tidligere og Kevin Magnussens nuværende løbsingeniør Gary Gannon. Foto: Jan Sommer

På Yas Marina Circuit, hvor løbene er notorisk begivenhedsløse og overhalingsmuligheder få, skal der virkelig ske noget skørt, hvis en af Haas-racerne ender med point.

- Vores bil er forfærdelig i trafik, så overhalinger er sjældent en mulighed. Når vi er forrest i køen som i Brasilien, er det okay, og vi kan trække lidt væk og holde vores position. Men midt i trafik er bilen aerodynamisk enormt følsom, og det er lidt smertefuldt, konstaterer Romain Grosjean, som indtil den vanvittige afslutning på Interlagos med to safetycars lå til at køre point hjem.

Lewis Hamilton er favorit til at slutte sin mesterskabssæson af med endnu en sejr, mens førsteudfordreren hedder Max Verstappen.