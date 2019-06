Tegner til Haas-comeback: Farlige forventninger

Historisk har Red Bull Ring været fremragende for Haas F1, men efter den seneste tids problemer, tør de ikke forvente et nyt topresultat

SPIELBERG (Ekstra Bladet): Haas burde ankomme til Red Bull Ring sprængfyldt af optimisme. Uden sammenligning er det banen, hvor Formel 1’s yngste team har præsteret bedst.

De har ALTID leveret her.

- Det håber, vi også bliver er tilfældet i år, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

Kulminationen var sidste års fjerde- og femteplads som til dato er teamets bedste resultat.

Alligevel er stemningen lidt mere trykket oven på sidste uges grandprix på Paul Ricard, og hvad Günther Steiner kaldte teamets værste weekend nogensinde.

Som den 26-årige dansker konstaterer: Det er meget farligt at have forventninger lige for tiden.

- Der har været løb i år, hvor vi virkelig forventede at være gode, men hvor det gik skidt. Det gør jo, at man ser lidt mere kritisk på det hele, siger han.

Som i sidste weekend, hvor VF19’eren manglede fart både under tidtagning og løb, selv om Paul Ricard på papiret var en bane, der skulle passe den. Ligesom den gjorde det i Barcelona, hvor Magnussen vandt F1’s B-klasse.

- Det er rimelig forvirrende og svært at finde en rød tråd i, hvor vi er gode. Det handler om at finde ud, hvad problemet er, før vi kan løse det. Lige nu forstår vi det ikke 100 procent.

Endnu en weekend venter, hvor Haas BØR være hurtige, men ikke tør håbe for meget på det, før de har været igennem fredagens træninger. Foto: Joe Klamar/Ritzau Scanpix

Teamkammeraten Romain Grosjean gav i Østrig udtryk for, at man er kommet nærmere en forståelse af, hvad der galt. Hvorfor teamet det ene øjeblik kan bide Red Bull i haserne, og det andet kæmpe med at slå Williams.

Derfor vil man i de kommende træninger teste forskellige opsætninger i hver sin side af garagen for at kunne sammenligne.

Men der er stadig et stykke vej, mener Magnussen.

- Hvis det ikke var en kombination af flere ting, ville det måske være nemmere at zoome ind på problemet og fikse det. Men jeg tror, det er en kombination. Det er en rimelig frustrerende situation.

Fungerer racer og dæk bør Haas kunne toppe midterfeltet, som de gjorde i Australien, Spanien og havde kurs mod i Monaco.

- Hvis tingene virker, tror jeg på, at vi kan udfordre Red Bull. I hvert fald i tidtagningen, siger danskeren.

Red Bull Ring er kort og har få sving, så marginaler gør forskellen under kvalifikationen. Sidste år klemte Haas sig ind foran en Red Bull, og i 2017 var de tæt på.

Under løb er topholdene dog i særklasse.

Max Verstappen vandt i fjor med de to Ferrari efter sig. Romain Grosjean og Kevin Magnussen på fjerde- og femtepladsen var taget med en omgang.

Sidste år udgik begge Mercedes, Max Verstappen vandt og Haas-racerne placerede sig som firer og femmer efter de to Ferrari - en omgang bagefter. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Se også: Skuffet Haas-boss: - Vi sidder i lort til halsen

Se også: Efter forfærdelig weekend: Her er dommen over Kevin

Minderne fejler intet, men også den franske Haas-kører er varsom med forudsigelserne.

- Jeg ved ikke, om det bliver en god weekend. Jeg vil hverken sige ja eller nej, for vi troede, at Paul Ricard ville blive godt, og det var det ikke. Lad os håbe det bliver bedre her.

- Men jeg ønsker sådan set ikke, at vi kører første træning, og alt virker. Jeg vil hellere have et problem og finde en løsning, som gør det bedre. I det mindste ved man så, hvad man foretager sig. Da vi kom her i 2017, var jeg bare sjettehurtigst fra start og anede ikke hvorfor. Det var godt for weekenden, men i sidste ende lærte man ikke meget, siger han.

Haas F1 på Red Bull Ring 2016: Syvendeplads til Grosjean. Gutierrez leverede sit speciale; en 11. plads 2017: Sjetteplads til Grosjean. Magnussen knækkede et hjulophæng under kvalifikation og udgik med et hydraulisk problem 2018: Fjerdeplads til Grosjean. Femteplads til Magnussen

Red Bull Ring er et publikumshit - især for Max Verstappen-fans. Foto: GEORG HOCHMUTH/Ritzau Scanpix

