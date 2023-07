Teknisk koks for Kevin: Ikke min sæson!

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Meget lidt har fungeret for Kevin Magnussen i denne Formel 1-sæson. Ofte har han kæmpet med at finde den rette balance i bilen til tidtagning og er gang på gang blev slået af sin teamkammerat.

Lørdag på Silverstone Circuit var det et teknisk uheld, som spolerede dagen for ham. Ferrari-motoren stod af midt i en omgang, da olietrykket faldt.

- De her ting sker. Naturligvis har det ikke rigtig været min sæson endnu. Men det er nu, at erfaringen sætter ind, og jeg skal holde hovedet koldt og bare knokle på, lød det nøgternt fra Kevin Magnussen efter endnu en skuffelse.

- Vi mistede al olien, men forhåbentlig er motoren ikke beskadiget, siger teamchef Günther Steiner. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Før motorproblemerne så det bedre ud end fredag.

- Til tredje træning lavede vi nogle meget store ændringer, og bilen føltes meget bedre der. Jeg fik ikke en omgang på soft-dækket, fordi det begyndte at regne, men på medium var følelsen god.

Annonce:

- Jeg nåede at starte en på soft, hvor det var nogenlunde tørt i første sektor, og den var sjettehurtigst. Så jeg havde en god fornemmelse i disse forhold, som jeg holder af.

Regn før kvalifikationen betød, at asfalten var fugtig til start og bare blev hurtigere og hurtigere, som sessionen skred frem. Sådan en tidtagning var det er supervigtigt at sætte sin tid på et rigtige tidspunkt.

Jagter hele tiden

Haas-duoen lå inden for en tiendedel af hinanden, og Magnussen var i gang med at forbedre sin tid, da motoren stod af.

Racerkørere bør ikke vende tilbage til garagen til fods eller på to hjul. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Men igen har Hülkenberg sat teten for weekenden. Først da Magnussen gik over sin kollegas setup, blev bilen vakt til live.

- Det gav en mere forbundet bil, mere konsistent fra høj til lav fart og mere konsistent i balancen gennem svingene. Hver bane har forskellige krav til setuppet, og det lader til, at vi ikke bare kan køre samme bil hver gang.

- Vi ligesom jagter den hele tiden. Det er en udfordring, men en som vi arbejder hårdt på at mestre.

Svær søndag

For en uge siden valgte Haas og Magnussen at starte ham fra pitlane, men næppe denne gang.

Annonce:

Det rekordstore publikum på Silverstone gav opbakning til den strandede dansker. Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

- Jeg prøver gerne denne bil i løbet. Men om noget skal skiftes eller er gået i stykker, ved jeg ikke endnu.

Der venter formentlig også en bonusplacering, idet Valtteri Bottas’ Alfa Romeo ikke havde nok benzin i tanken. Sådan noget plejer at sende en bagerst.

× Hjemmepublikummet tiljubler Norris: 'Jeg var tæt på pole!'

Søndag venter endnu et løb, hvor Haas forventes at få problemer med at følge med.

- Jeg kørte ikke ‘long runs’ med det her setup, men da jeg gjorde, så det ikke for godt ud, siger Magnussen.

Pérez-flop

Nico Hülkenberg gik lige glip af Q3 og starter 11’er.

McLaren-duoen var den helt store overraskelse og var lige ved at fravriste Max Verstappen pole-position. Lando Norris og Oscar Piastri starter toer og treer foran Ferrari og Mercedes.

Sergio Pérez floppede i de tricky betingelser og blev 16’er. Det er femte løb i træk, at mexicaneren i griddens klart bedste bil ikke når Q3.

Kevin Magnussen står foran en kontrakt-forhandling. Bliv klogere her: Ny kontrakt? Plejer at tage fem minutter