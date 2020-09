Ti kørere i spil hos Haas

MUGELLO (Ekstra Bladet): Købers marked.

Kortere kan kørersituationen i Formel 1 før 2021-sæsonen ikke beskrives.

Med mindre der sker en sensationel udvikling hos Red Bull, er der reelt kun pladser tilbage hos Alfa Romeo og Haas.

Både erfarne navne og fremtidens stjerner står i kø hos begge teams for en kontrakt, der rækker til og med 2022-sæsonen, hvor de nye biler introduceres.

Kandidatlisten hos Haas er lang.

- Tæt på ti navne, siger teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Virkelig?

- Det er utroligt, hvor mange der er derude. Derfor er jeg så rolig. Der er kun 20 sæder i sporten, og potentielt er der ti mennesker, som kan gøre arbejdet, hvilket er godt. To af dem har vi som kørere nu, og to andre har jeg allerede fortalt, siger Haas-bossen med reference til Sergio ‘Checo’ Perez og Nico Hülkenberg.

Med sin alder (30), erfaring, fart og tradition for at medbringe sponsormidler kommer Perez næppe til at mangle tilbud. Alfa Romeo ringede allerede til mexicaneren, da rygterne om Racing Points interesse begyndte at florere i juli.

- Hvordan vil du overbevise ‘Checo’ til at komme til dit team og ikke et andet?

- Det er et tricky spørgsmål, griner Steiner.

- Vi er nødt til at finde ud af, hvad vi vil. Der er ikke ret mange ledige sæder. Alle, der er på markedet, overvejer vi.

Sebastian Vettels skifte til Racing Point betyder, at Sergio Pérez nu også er på markedet for Alfa Romeo og Haas. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

- Det er et helt fundamentalt. Ønsker vi at beholde vores nuværende kørere, ønsker vi erfaring, ønsker vi at starte med unge kørere, eller laver vi et miks af det.

- Alt er på bordet, intet ændret der. Kun at bordet bliver mere og mere fyldt, som dagene går, hvilket er en god ting, for så har du valg, og valg er gode, siger Haas-chefen.

