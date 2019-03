Tidlig fyraften: Kevin kan smutte tidligt

SAKHIR (Ekstra Bladet): Når søndagens grandprix i Bahrain er overstået, kan Kevin Magnussen hurtigt stikke snuden hjem mod Storbritannien.

Der bliver ikke brug for ham til den efterfølgende test.

Romain Grosjean sidder i bilen tirsdag, mens test- og simulatorkører Pietro Fittipaldi får endnu en dag bag rattet af VF19’eren.

Ifølge reglerne skal halvdelen af testtiden gå til en ung kører.

Derfor får den brasiliansk-amerikanske racerkører med den berømte bedstefar Emerson formentlig også en dag i maj i Spanien - til den tid sammen med Kevin Magnussen.

- En af os skal køre her og en af os i Barcelona. Romain havde vist en børnefødselsdag i Barcelona, så den tog jeg, konstaterer Kevin Magnussen.

Romain Grosjean tester i Bahrain, mens Kevin Magnussen tager sig af næste test i Barcelona. Foto: Jan Sommer

Al fokus under næste uges test bliver på Mick Schumacher, som både får en dag hos Ferrari og Alfa Romeo.

Han kommer til at overstråle selveste Fernando Alonso, der vender tilbage for en stund for at bistå udviklingen af McLaren-raceren .

