Tidligere stjerne trodser corona: Udelukket fra F1

Nico Rosberg er udelukket fra at befinde sig i Formel 1-områderne under grandprix-weekenderne, da han ikke er vaccineret mod coronavirus

Mange undrede sig over, hvorfor Nico Rosberg rapporterede fra sin lejlighed i Monaco, fremfor et sted ved banen under Monacos Grand Prix sidste søndag.

Nu er svaret kommet: Han er ikke vaccineret mod coronavirus.

Det skriver tyske Sport 1.

Fordi den tidligere Formel 1-verdensmester ikke er vaccineret, må han ikke befinde sig i Formel 1-områderne. Og det er lidt svært, når han arbejder som reporter for Sky Sports.

Han blev endda afvist af vagterne, da han forsøgte at komme ind på området. Det er på trods af, at han har et livslangt adgangspas, da han er tidligere verdensmester.

Nico Rosberg har været reporter hos Sky Sports siden 2018. Foto: HAMAD I MOHAMMED/Ritzau Scanpix

I 2021 var en negativ PCR-test nok til at kunne færdes i Formel 1-folden, men nu er vaccination krævet.

Og det mener den 36-årige Rosberg ikke er nødvendigt.

- Jeg kom godt over en sygdom med corona, og jeg har derfor antistoffer i mig. Jeg får også testet mine antistoffer jævnligt. Min læge rådede mig til, at vaccinationen absolut ingen mening giver, siger han.

Derfor går Nico Rosberg nu en uvis fremtid i møde, for vil Sky Sports beholde en Formel 1-reporter, der ikke kan færdes i sportens egne områder? Eller ender han med at tage vaccinen?

Nico Rosberg fik debut i Formel 1 i 2006, og han sluttede på toppen i 2016, da han vandt VM efter en dramatisk sæson, hvor han dystede med teamkammeraten hos Mercedes, Lewis Hamilton.

I weekenden skal der køres grandprix i Baku, og du kan følge kvalifikationen og løbet live på ekstrabladet.dk.

