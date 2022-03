Tilbage med kliken

Kevin Magnussen er tilbage.

Onsdag kunne Ekstra Bladet fortælle, at Kevin Magnussen igen skal køre Formel 1, og det amerikanske Formel 1-team Haas, som Kevin Magnussen på ny skal race for, bekræftede senere nyheden.

Sensationelt comeback: Kevin Magnussen tilbage i Formel 1

Nu er de første billeder fra dagens testkørsel begyndt at tikke ind, hvor Kevin Magnussen kan ses med sit team samt kolleger.

Du kan se billederne i galleriet nedenfor:

Kevin Magnussen tilbage hos Haas

Foto: James Gasperotti/Ritzau Scanpix Foto: James Gasperotti/Ritzau Scanpix Foto: James Gasperotti/Ritzau Scanpix Foto: James Gasperotti/Ritzau Scanpix Hasan Bratic/Ritzau Scanpix Hasan Bratic/Ritzau Scanpix Hasan Bratic/Ritzau Scanpix Hasan Bratic/Ritzau Scanpix Hasan Bratic/Ritzau Scanpix Hasan Bratic/Ritzau Scanpix Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix Hasan Bratic/Ritzau Scanpix Hasan Bratic/Ritzau Scanpix Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix Hasan Bratic/Ritzau Scanpix Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix Foto: James Gasperotti/Ritzau Scanpix Foto: James Gasperotti/Ritzau Scanpix Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix Foto: James Gasperotti/Ritzau Scanpix

Den danske Formel 1-stjerne er at finde i sin racer klokken 13.00, hvor han indtager Bahrain International Circuit for at testkøre sin Haas-racer.

Første gang, at Kevin Magnussen og de andre Formel 1-kørere skal i aktion for alvor er søndag den 20 marts, hvor de åbner 2022 sæsonen på netop Bahrain International Circuit.

