Tilbage på podiet: - Endelig!

Oven på nogle svære weekender for det danske racertalent Frederik Vesti nåede den 18-årige jyde i sit første besøg på ikoniske Spa-Francorchamps endelig tilbage på podiet i F3.

Sidste gang han stod der, var i regnvejret på Red Bull Ring i Østrig.

- Podie, podie, podie. Endelig. Det har jeg ventet længe på, lød det fra en glad Frederik Vesti over radioen.

Han startede femmer i søndagens sprintløb efter en sjetteplads i hovedløbet og kørte sig op på andenpladsen bag Prema-teamkammeraten Logan Sargeant.

To gange mod slutningen var han helt oppe i amerikanerens gearkasse, men manglede det sidste greb til at kunne sætte et afgørende angreb ind.

20 point til Vesti denne weekend betyder, at han haler ind på de foranliggende i mesterskabet. Med to afdelinger tilbage ligger jyden nummer seks, men en tredjeplads i F3 er inden for rækkevidde, hvis sæsonen sluttes stærkt af.

Selve mesterskabet ligner en kamp mellem danskerens kollegaer fra Prema; Logan Sargeant og Oscar Piastri.

I F2 fortsætter Christian Lundgaard og ART Grand Prix med at tabe terræn. Det normalt så sejrsvante team har været mere svingende end normalt. Teamkammerat og Ferrari-junior Marcus Armstrong har ikke været i pointene siden i Østrig midt i juli.

Ovenpå en skuffende 17. plads lørdag kørte Lundgaard dog blændende søndag. Han avancerede ti positioner til syvendepladsen i et løb, som blev domineret af Prema-duoen Robert Shwartzman og Mick Schumacher.

Der resterer fem afdelinger af F2-mesterskabet, som afsluttes med to løb i Bahrain.

