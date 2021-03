Omstændighederne taget i betragtning slap Fernando Alonso nådigt fra sin cykelulykke, hvor en træningstur i Schweiz endte med, at spanieren blev påkørt af en bil.

Et brud på kæben kostede en operation og ti dages restitution, men den 39-årige spanier er klar til at hoppe i bilen lørdag til vintertestens anden dag.

Når den monumentale sæson med 23 planlagte er overstået til december, skal han dog tilbage under kniven.

- Jeg forventer ingen problemer. Jeg har trænet fuldt ud normalt i to-tre uger og var i simulatoren mandag og tirsdag. Forberedelserne var ikke påvirket alt for meget. Jeg gik kun glip af noget marketing- og en filmdag, hvilket jeg har det fint med, sagde Fernando Alonso i Bahrain på sin første pressekonference siden ulykken.

- På den professionelle side som kører er jeg 100 procent. På den personlige front skal jeg have fjernet to titanium-plader fra den øvre kæbe. Jeg forventer, at de bliver taget ud, når sæsonen er slut. Så der sker noget, når mesterskabet er ovre, men det vil ikke påvirke mit professionelle liv.

Alpine F1 - som Renault-teamet hedder fra denne sæson - har en målsætning om i denne sæson at køre med om podier og tredje-fjerde-pladsen i konstruktør-VM.

Den dobbelte verdensmester Fernando Alonso er tilbage på F1-gridden efter to års pause. Foto: Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix

Så hvorfor gør den dobbelte verdensmesterskaber comeback?

- Hovedårsagen til, at jeg kom tilbage, er, at jeg i de seneste år har følt, at jeg kørte bedre end nogensinde. Så jeg skulle træffe en beslutning om, hvad der var den næste udfordring efter Le Mans, Indycar, Dakar og alle de ting, jeg har prøvet.

- Når jeg følte mig på toppen, var Formel 1 måske det bedste sted at være. Jeg har tid i fremtiden til at gentænke nogle af de udfordringer, som ikke blev færdiggjort, siger Alonso.

- For at vinde løb og mesterskaber kræves mere end motivation og tro. Du skal have hele pakken, momentet og omgangen. Noget, som vi prøver at bygge med det nye Alpine-navn. Jeg kan ikke garantere det, men vi vil kæmpe for de sejre og mesterskaber i fremtiden. Men vi racer ikke alene.

Sand og vind var en udfordring hele den første testdag. Her er det Alpines Esteban Ocon. Foto: Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix

Sæsonens blot tre dages vintertest begyndte fredag på Bahrain International Circuit.

Holdene var dagen igennem plaget af stærk vind og en tiltagende sandstorm.

Suveræne Mercedes var helt ved siden af sig selv, da Valtteri Bottas måtte tilbringe sin halve dag i garagen, fordi den nye gearkasse voldte problemer.

Red Bulls Max Verstappen toppede tiderne foran McLarens Lando Norris og Fernando Alonsos teamkammerat hos Alpine, Esteban Ocon.

Som ventet og frygtet blev det en svær dag for den nye Haas-duo Mick Schumacher og Nikita Mazepin. Om formiddagen var Mick Schumacher plaget af tekniske problemer (gearkasse), og selv om de blev løst til eftermiddag var Mazepin stadig langsom.

Med hjælp fra blødere dæk var Williams’ betalingskører Roy Nissany rent faktisk marginalt hurtigere (og israelerens er ikke ligefrem et lys bag et rat).

Kun Valtteri Bottas var noteret for en langsommere tid, og den blev sat, mens finnen kørte rundt med aerodynamiske gitre på bilen.

