Tilbud fra F1-team: - Det er ikke så svært at regne ud

Ville han, så kunne han stadig køre Formel.

Det fortale Kevin Magnussen i magasinet Dossiers Instagram-udsendelse, hvor den danske racerkører medvirkede direkte fra Florida, hvor han snart skal i konkurrere for sit nye team Chip Ganassi Racing.

Han ville ikke sige navnet, men det var et F1-hold, der var dårligere end Haas.

- Det kan man ikke rigtige sige nu, for så er der nogen, der bliver sure, tror jeg. Men det er et team, der ikke er bedre end Haas. Den er ikke så svær at regne ud.

Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Kevin-historierne, der aldrig blev skrevet

Skal man se på konstruktørernes stilling i sidste hold, efterlader det kun en mulighed, nemlig Williams.

De har det lovende Mercedes-talent George Russell som førstekører og betalingskøreren Nicholas Latifi i sæderne.

Lidt i samme liga findes Alfa Romeo, der har Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi som kørere.

- Selvom jeg havde en chance i Formel 1, så følte jeg mig ikke motiveret til at fortsætte på den måde. Jeg ville gerne have haft en chance i et af de store teams, så jeg kunne have prøvet at vinde, siger Magnussen i samtalen med magasinets chefredaktør Kasper Steenbach.

I slutningen af måneden skal Magnussen for første gang i sving med IMSA-serien, som starter med Daytona-løbet.

Torsdag fik han dog en god nyhed, da han vandt en årelang strid med sin eks-manager. Læs Østre landsrets dom her.

- Tror ikke det er muligt

Mercedes sikrer sig dansk F1-talent

Mirakel at det lykkes

Kevins lange Red Bull-flirt