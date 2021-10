Tilpas eller dø: Formel 1's fremtid i fare

Siden Sebastian Vettel skiftede til Aston Martins grønne farver, er den tyske firedobbelte verdensmester for alvor trådt i karakter som fortaler for både klima og social uretfærdighed.

Senest talte han mod fri fart på de tyske motorveje og for en ny og grønnere regering i Tyskland.

I et længere interview med en gruppe udvalgte journalister - blandt andre The Race - giver den tidligere Red Bull- og Ferrari-stjerne et dystert syn på sin sports fremtid.

Hestevæddeløb eksisterer stadig efter bilens opfindelse. Men han tvivler på, at Formel 1 fortsætter, hvis teknologien ikke snart ændrer sig til noget mere fremtidssikret.

Det er tilpas eller dø for motorsportens øverste og mest avancerede klasse, mener han, vel vidende, at han kan anklages for at være hykler, når han taler om planetens fremtid, mens han stadig kører Formel 1.

- Helt sikkert, og det er en fair pointe, siger han.

Sebastian Vettel er blevet aktivist på sine ældre dage, om end han ikke kunne drømme om at gå ind politik, når karrieren i motorsport er slut. Foto: Glenn Dunbar/Aston Martin F1

- Vi lever i en tid, hvor vi har innovation og muligheder for at gøre Formel 1 grøn uden at miste showet, farten, udfordringen og passionen. Vi har så mange kvikke mennesker og ingeniør-kræfter her. Vi kunne finde løsninger.

- Selv om de nuværende regler er meget spændende, og motoren er super-effektiv, er den nyttesløs, fordi det ikke bliver en motor, som ender i gadebiler, siger Vettel.

- Derfor, hvad er relevansen? Der er visse ting, som tales om i forbindelse med kommende regler, der kunne ændre ting på relevante områder, og hvis det sker, er det godt.

- Hvis de ikke kommer, er jeg ikke optimist. Jeg tror, at Formel 1 forsvinder, hvis der ikke kommer ændringer - og formentlig med god grund. Fordi vi har nået et punkt, hvor vi ved, at vi har begået fejl, og vi har ikke tid til at blive ved med at begå dem, siger Sebastian Vettel.

Sebastian Vettel har BWT som personlig hjelmsponsor og brugte seneste løb på at gøre opmærksom på vigtigheden af rent drikkevand. Foto: Glenn Dunbar/Aston Martin F1

P.t. er reglerne for en ny motor fra 2026 ved at blive fastlagt, og det er tale om at udvikle carbon-neutralt syntetisk brændstof. Men tyskeren mener, at udviklingen går for langsomt.

- Det matcher ikke med ambitionerne om, at Formel 1 skal være førende teknologisk. I stedet for at være proaktive og føre an, reagerer vi. Jeg er bange for, at vi måske gør det med syntetisk brændstof, idet motorudviklingen fryses fra 2022.

- Der er snak om, at noget måske ændres, men ellers er de fastfrosset indtil 2025-2026, så yderligere fem år uden fremskridt, hvilket, jeg tror, vil sætte vores sport under et kæmpe pres, fordi i de fem år vil der forhåbentligt blive lagt meget pres på i hele verden.

- Jeg har ikke alle svarene. Men vi har massevis af ingeniører. Vi kunne finde en løsning. Over en milliard biler bliver tanket med fossile brændstoffer hver dag. Fly, toge og skibe tankes med fossile brændstoffer. At finde et ægte alternativ til dem bliver en af fremtidens udfordringer, noget andet end elektrificere biler eller drive dem med brint.

Sebastian Vettel kører også næste år for Aston Martin. Foto: Glenn Dunbar/Aston Martin F1

For Sebastian Vettel kan holdene ikke komme hurtigt nok i gang, og de burde tilsidesætte egne hensyn til konkurrencen nu og her.

- Der er noget meget større på spil, og vi kunne bruge vores ressourcer - Formel 1's intelligens, alle de kloge mennesker, faciliteterne og pengene.

- Glem ikke, at i de sidste ti år har vi brugt mange penge på en motor, som i praksis ikke har den store relevans for almindelige mennesker eller den næste generation biler.

