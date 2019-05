Tog det til ekstremer: Afslører utrolige Schumacher-detaljer

I sin podcast giver den tidligere F1-verdensmester Nico Rosberg et unikt indblik i Michael Schumachers måde at føre nervekrig, mens de to var holdkammerater hos Mercedes

Michael Schumacher var både fænomenal og frygtindgydende, når han kørte Formel 1.

Den syv-dobbelte verdensmester havde ry for at være en iskold herre på asfalten, men den aggressive stil blev ikke kun praktiseret, mens han sad i sin racer.

Det fortæller Nico Rosberg, der havde fornøjelsen - eller mangel på samme - af at være holdkammerat med landsmanden fra 2010 og tre sæsoner frem, mens de to var tilknyttet Mercedes.

I seneste udgave af podcasten Beyond Victory dykker verdensmesteren anno 2016 ned i det psykiske spil, tilværelsen som Formel 1-kører i høj grad byder på.

Og her bringer Rosberg ganske opsigtsvækkende minder op til overfladen. For det var sin sag at dele garage med Michael Schumacher på det tyske topteam.

- Denne mand var i tre år 'mr. Mind Games'. Han tænkte ikke engang over det. Det kom helt naturligt til ham. Det er måden, han er på, siger Rosberg ifølge news.com.au.

- Den krigeriske mentalitet, han havde, var fænomenal og kom til udtryk hver evig eneste dag. Nogle gange var det helt ud i det ekstreme. Men han prøvede altid på at komme ind i mit hoved. Fra morgen til aften forsøgte han at ødelægge min selvtillid, siger den 33-årige tysker i podcasten.

Rosberg bærer ikke nag. Men han lægger omvendt heller ikke skjul på det postulat, at Schumacher bevidst forsøgte at gøre kollegaens arbejdsvilkår vanskelige.

Nico Rosberg hyldede Schumacher med en hilsen til sin tidligere holdkammerat under kørsel i Barcelona i 2014. Foto: Jan Sommer

Som eksempel fremhæver Rosberg en særlig episode i Monaco. Her fandtes kun et enkelt toilet i garagen, hvorfor man kunne risikere at stå i kø.

Forud for en kvalifikation i fyrstedømmet skulle Rosberg vanen tro lade vandet lige før tidtagningen. Det var ren rutine. Få minutter før afgang fra pitten, skulle han altid lige forbi toilettet. Den specifikke dag foregik det i god tid, fortæller Rosberg.

Han havde 10 minutter at give af, men der var optaget på toilettet. Normalt er det mekanikerne, og F1-stjernen forsøgte at råbe vedkommende op ind bag døren, men den forblev lukket.

Uret tikkede, og panikken indfandt sig i Rosberg.

Inde på den anden side sad MIchael Schumacher. Ifølge Rosberg lænede hans holdkammerat sig op ad døren. Han hørte alt, men sagde intet.

- Han sidder derinde og kigger på sit ur, slapper af og tæller ned. Og jeg står udenfor helt panisk, fordi jeg ikke kan starte tidtagningen med en fuld blære. Det var virkelig noget møg, siger Rosberg om situationen.

Schumacher endte med at trække tiden lige indtil, at han akkurat kunne åbne døren i tide til selv at nå ned i sin bil. Uden chance for, at Rosberg kunne nå forbi kummen.

Mercedes-kollegaen var tvunget til at agere og endte med at tisse i en olietønde ude i garagen.

De to tyskere delte garage hos Mercedes indtil 2013, hvor Schumacher indstillede karrieren. Han havde egentlig gjort det samme i 2006, men vendte tilbage til sporten godt tre år senere.

Mens Rosberg forsat gæster Formel 1-feltet og sideløbende optræder som ekspert, er Michael Schumacher anderledes afsporet fra sporten.

Den tyske legende kæmper fortsat med de svære hjerneskader, han pådrog sig i forbindelse med en tragiske ulykke på ski i 2013.

Det sker i hjemmet, uden at offentligheden har kendskab til hans aktuelle forfatning.

