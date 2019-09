Tommel op fra Kevin: Oplagt beslutning

SINGAPORE (Ekstra Bladet): Meget er sagt og skrevet om forholdet mellem Kevin Magnussen og Romain Grosjean, hvis eskapader på banen i år har betydet, at der nu er udstedt teamordrer, så de ikke må angribe hinanden på banen.

På det personlige plan har makkerparret altid fastholdt, at deres forhold er godt. Den danske Haas-kører bifaldt også teamets beslutning om at forlænge med Romain Grosjean endnu et år.

- Jeg synes, det er positivt med den kontinuitet, det giver. Tro det eller lad være, Romain og jeg har arbejdet rigtig godt sammen, så det er positivt at fortsætte samarbejdet, siger til blandt andre Ekstra Bladet.

- Især når man er i en svær situation, som vi er, er det nyttigt at have den kontinuitet, så teamet ved, hvad der er at bygge på, og hvad de kan forvente.

- Bilen har i år haft det svært med dækkene. Men det er ikke dækkenes skyld. De er ikke fantastiske, men de andre teams har de samme, og de kan få meget mere ud af dem end os. Så hvor i bilen er problemet? Vi er meget tættere på at forstå det, og det vil se anderledes ud til næste år.

Netop teamets tekniske problemer i år og Romain Grosjeans stærke tekniske feedback var en af de grunde, som teamchef Günther Steiner gav for at forlænge med franskmanden.

Grosjeans input og tidlige tvivl om den retning, teamet udviklede Haas-racerens aerodynamik, anerkender Magnussen. Alligevel peger han på sin første teamkammerat i Formel 1, når det gælder den teknisk stærkeste kollega, han har kendt.

- Jeg var meget imponeret over Jenson (Button). Måske også fordi det var mit første år, og jeg kom ind og så en racerkører med så meget erfaring og viden. Han var god, fordi han vidste, hvad han havde behov for. Når han fik det, var han uhyggelig stærk. Da vi kørte sammen, havde han rundt regnet 15 års erfaring, og jeg var i mit første år.

Kevin Magnussen understreger, at kørerne kører bilen, mens designet overlades til de mere kyndige.

- Du skal vide, hvad du selv har brug for fra bilen, for at du kan levere det ønskede. Teamet har mange dygtige folk, som designer bilen, og hverken Romain eller jeg kommer ind og fortæller dem, hvordan frontvingen skal se ud. Vi skal levere bedst muligt på banen, guide og levere på en stabil måde for at give dem det bedste fundament at arbejde ud fra, siger danskeren.

