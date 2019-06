Tommel op fra Romain: Imponeret over danskere

Uanset hvor der køres Formel 1 i verden, spotter Kevin Magnussen danske flag og fans.

Naturligvis er de ikke så talrige som Max Verstappens orange hær eller Lewis Hamiltons dedikerede følgere iklædt Union Jack, men ikke desto mindre så mange, at selv Romain Grosjean lægger mærke til de mange Dannebrog.

- Ja, meget. Der er mange danskere, som rejser for at støtte Kevin, siger Haas-køreren til Ekstra Bladet.

- Og der er mange hollændere samt naturligvis briter, som støtter Lewis. Det er de tre største grupper. Herefter nok finnerne for at støtte Kimi og tyskerne.

- Jeg tror også, det har meget med kultur at gøre. Hollændere og danskere rejser overalt. Men der er meget få franske flag; måske et eller to per kørerpræsentation.

Romain Grosjean kørte sit 150. grandprix i Canada og bragte selv den danske opbakning på banen i forbindelse med et spørgsmål, der gik på, hvor god den franske støtte til ham var.

Uanset hvor der køres Formel 1, ser man danske flag. Foto: Jan Sommer

Han er selv i en speciel situation; født i Geneve, bor i Schweiz og har en schweizisk far. Til gengæld er hans mor fransk, han har både schweizisk og fransk pas og kører på en fransk licens.

Set med franske øjne er Grosjean fransk, når han har succes, men schweizer når det går skidt.

- Støtten er ikke så god som den danske eller hollandske, men jeg tror heller ikke, det er i vores kultur at rejse alle steder hen og tage det franske flag med. Og vi vinder heller ikke løb. Men den er god, siger han.

- Jeg tror, Netflix-dokumentaren generelt har hjulpet Formel 1. Folk ser, hvor meget hårdt arbejde der foregår i kulissen.

