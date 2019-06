Topboss sviner F1-dæk: Giver Mercedes unfair fordel

MONTREAL (Ekstra Bladet): Det er ikke kun Kevin Magnussen og Haas, som er frustrerede over Pirellis 2019-dæk.

Italienernes presseafdeling kom på overarbejde efter et interview med Dr. Helmut Marko i sportsavisen La Gazzetta dello Sport, hvor Red Bull-bossen sviner dækfabrikanten for at ligge under for Mercedes.

- I øjeblikket har Mercedes en kæmpe fordel takket være denne idiotiske ændring med dækkene. Der er ni teams, som har det svært med dem og kun et team, som ved, hvordan man profiterer fra dem. I øjeblikket er måden, du varmer dækkene op vigtigere end selve kvalifikationen, siger han.

- Ændringen af dækkene kom efter Mercedes’ ønske, fordi de hele tiden fik vabler på dem. Sådan er sporten ødelagt.

Tyske AutoBild har bragt samme kritik.

- Helt seriøst, kun et team profiterer af dem, og det er Mercedes, siger Marko.

Red Bull vandt i fjor fire løb, men har ikke været i nærheden af en sejr i år. Dette års Pirelli-dæk har et tyndere ydre lag gummi, hvilket gør dem sværere at varme op. En prototype blev allerede benyttet sidste år i udvalgte løb, efter blandt andre Mercedes havde problemer med overophedning og vabler på dækkene.

Ferrari og flere andre teams har også set sig sure på Pirelli, men dækleverandørens chef Mario Isola holder fast.

- Vi reducerede tykkelsen af gummiet af sikkerhedsmæssige årsager, og ændrer den ikke i år. Vi ændrer dem igen til 2020 ud fra de erfaringer, vi får i denne sæson, siger han.

Haas er et af de teams, som har kæmpet allermest med at få de nye dæk til at fungere i løbet. Men teamchef Günther Steiner er varsom med at ønske sig sidste comeback til sidste års gummi.

- Mange ønsker at gå tilbage til sidste års type dæk, fordi de virker mere stabile. Så det kan ikke kun være os, der har problemer, siger han til Ekstra Bladet.

- Men jeg er ikke sikker på, at sidste års dæk er løsningen, fordi de var heller ikke fantastiske efter min mening. Derfor ændrede vi dem til i år. Vi skal passe på med, hvad vi ønsker os.

