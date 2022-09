Tophold bør kigge på Kevin

- På Kevins vegne drømmer jeg stadig om, at han kan komme tilbage til et topteam på en eller anden måde, fortæller Kevin Magnussens far, Jan Magnussen, til Ekstra Bladet

Kevin Magnussen stortrives hos Haas, men så sent som under det igangværende grandprix i Holland understregede den 29-årige dansker, at han stadig har drømmen om at få en chance i en hurtigere bil.

- Jeg ville elske muligheden for at gå op mod en Lewis Hamilton, Max Verstappen eller Charles Leclerc. For jeg tror på, at jeg kan. Men måske får jeg aldrig muligheden for at bevise over for mig selv, om det er tilfældet.

- Jeg tror ikke, der er mange, som er bedre end Max eller Lewis. Men der er folk på det niveau, og jeg ville gerne se, om jeg har ret i, at jeg kan præstere det samme, sagde Kevin Magnussen.

Hans far håber også, at comeback nummer to til Formel 1 på sigt kan give chancen længere fremme på gridden.

- Der er ikke de store chancer for løbssejr i en Haas-bil. Jeg håber, at han kan være med til at give Haas sin anden udviklingsstart, hvor lang tid det så må vare; to-tre-fem år. På Kevins vegne drømmer jeg stadig om, at han kan komme tilbage til et topteam på en eller anden måde. Jeg tror, de snakker om ham. Det burde de gøre. Det er svært at overse, hvad det er han laver.

Jan Magnussen på besøg i Formel 1-paddocken. Her i selskab med sin hustru og yngste søn. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jan Magnussen bemærker også en anden attitude i det interne arbejde.

- Jeg synes, han har passet rigtig godt på Schumacher i år. Sådan verbalt. Om det er rigtigt eller forkert, ved jeg ikke, men jeg kan lide det. Han har vist sig meget mere som holdspiller i år, siger han.

- Samspillet med Grosjean dengang var ikke kønt, og det var ikke fedt at være her. De gjorde jo, hvad de kunne for at fucke hinanden. Sådan er det ikke nu. Så det er sikkert et rarere sted at være med de her to kørere, end det var med Kevin og Grosjean.

Han bifalder også, når sønnen fra cockpittet nogle gange selv går imod teamet. Selv om han eksempelvis i Miami tog en beslutning, ‘der bed ham i røven’. Her forlangte Kevin Magnussen at blive pittet for så at køre at køre sin frontvinge af på Lance Stroll.

- Jeg vil være ked af, hvis han blev bange for at tage styringen i beslutninger, hvis teamet ikke er hurtige nok i forhold til eksempelvis strategi eller pitstop, og Kevin har en idé.

- Jeg synes ikke, han har brændt fingrene på at gøre noget forkert. Så har det mere været omstændigheder, som gjorde, at han beslutning ikke lykkedes. Jeg ville blive ked, hvis den slags ikke kunne diskuteres, siger han.

