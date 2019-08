Tophold vrager flop: Prøver rookie i stedet

Pierre Gasly sad på et katapultsæde, som Red Bull-ledelsen var klar til at udløse. Man vidste, det ville ske - bare ikke hvornår.

Nu har de så trykket på knappen og igen illustreret, at man skal levere varen, når man sidder i en bil, der potentielt kan vinde grandprixer. Ellers ryger man.

Gasly var ikke mand for den opgave, og han blev ikke bare sat af Max Verstappen - det kan i øvrigt ske for enhver - han blev kørt agterud.

Franskmanden er derfor blevet degraderet til søsterteamet Toro Rosso, og netop herfra henter Red Bull afløseren til det eftertragtede sæde.

Alexander Albon er blevet forfremmet og skal nu forsøge at gøre det bedre.

- Holdet vil bruge de næste ni løb til at evaluere Alex' præstation for at træffe en fornuftig beslutning, om hvem der skal køre sammen med Max i 2020, lyder det i pressemeddelelsen, hvor de også slår fast, at de betragter det som en luksussituation at have fire talentfulde kørere.

Thailandske Albon, der er vokset op i England, har haft pæn succes hos Toro Rosso, hvor han har hentet point i fem af 12 løb. Sjettepladsen i Tyskland var hans bedste resultat.

Toro Rosso-holdkammeraten Daniil Kvyat har godt nok scoret flere point end Albon, men han fik altså ikke chancen i denne omgang. Russeren har dog kørt på storesøsterholdet før, så måske har de set nok fra ham. Hans sensationelle podieplads på Hockenheim må dog have gjort valget lidt sværere.

Et skift var under alle omstændigheder forventet, men vi venter dog stadig særligt på én ting på kørermarkedet i denne silly season - læs mere her.

Første opgave for Albon i Red Bull-bilen er i Belgien om små tre uger.

