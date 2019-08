Tosset over F1-rival: - Respektløst

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Ud-omgangen under kvalifikation er efterhånden vigtigere end selve det flyvende forsøg. Her prøver kørerne at forberede de drilske Pirelli-dæk og skabe sig plads til den optimale omgang.

Det skabte igen problemer lørdagen.

Daniel Ricciardo brød rækkefølgen kort før sidste sving, forsøgte at overhale Sergio Perez, og mexicaneren svarede igen. Resultat: Begge blev slået af en Williams og røg ud af Q1.

Racing Point-køreren var mildest talt tosset.

- Vi sad fast i trafik, så alle prøver at skabe et hul. Men jeg synes, hvad Daniel prøvede der, var meget respektløst. Han ødelagde både min og sin egen omgang, og jeg endte med at være meget tæt på Norris og Daniel meget tæt på mig. Det var bare en meget dårlig dag for os, sagde han.

- Jeg skulle til at gå i gang og ikke kunne lade ham køre forbi, fordi jeg også havde Grosjean bag mig, og omgangen skulle til at starte. Det var et meget dårligt træk fra hans side.

Romain Grosjean var vidne til hele optrinnet bagfra.

Den uskrevne regel om, at man ikke overhaler før sidste sving, er efterhånden udvisket. I Bahrain oplevede franskmanden det selv, da Sebastian Vettel overhalede hele køen, hvilket endte med en gridstraf til Grosjean, fordi han som konsekvens kom til at blokere Lando Norris.

- Jeg troede, der var en gentleman-aftale, men den er vist helt væk. Der er altid noget rod i det sidste sving, og der var et par biler, som var meget aggressive. En Mercedes kørte også forbi hele feltet. Daniel var bag mig, og alle var ved at gøre sig klar, siger Haas-køreren.

- Jeg prøvede at zigzagge lidt for at markere, at han ikke skulle overhale, men det gjorde han. Så da Perez også accelererede, tænkte jeg fint, jeg bakker lidt af. Det her kommer ikke til at fungere.

- Det er op til bilen bagved ikke at angribe nogen før sidste sving. Alonso gjorde det ved Magnussen på Monza sidste år. Det er ikke så rart, især når der er tid tilbage. Vi har det alle svært med dækkene og ved, hvor temperaturfølsomme de er. Du bør køre ud lidt tidligere, hvis du ikke vil risikere at være i trafik, siger han.

Begge Racing Point udgik i Q1. Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP/Ritzau Scanpix

Renault-køreren forsvarede sin beslutning.

- Jeg prøvede ikke at tage røven på ham. Jeg så Lewis køre, det virkede for ham, så jeg tog en beslutning. Jeg troede, alle andre ville bakke af. Det var ikke for at være en idiot, men jeg prøvede naturligvis også at få sat en omgang sammen, fordi jeg på det tidspunkt vidste, at jeg formentlig var på vej ud af Q1. Så desperate tider, siger australieren.

- Inden for rimelighedens grænser er der en etikette, men alle kravlede nærmest og på et tidspunkt må du gøre, hvad der er bedst for dig. Hvis alle er spredt ud, gælder etiketten, og der er ingen grund til at tage røven på en anden, når der er plads, mener Ricciardo.

I Kina i år var der også en situation, hvor Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo og Nico Hülkenberg overtog køen til allersidst, hvilket fik Max Verstappen til at kalde dem en flok pikspillere.

