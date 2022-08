Total F1-farce: Benægter ny aftale

Alpine har offentliggjort Oscar Piastri som afløser for Fernando Alonso, men australieren nægter at have en aftale med teamet

Find snacks og din yndlingsdrink frem: Formel 1’s ‘silly season’ er endt i totalt og meget underholdende kaos.

Startskuddet var Sebastian Vettels pludselige karrierestop og den lige så hurtige flerårige aftale til Fernando Alonso som tyskerens afløser hos Aston Martin.

Spanierens snart tidligere arbejdsgiver Alpine tog tirsdag eftermiddag det naturlige skridt med en pressemeddelelse, hvor franskmændene erklærede, at deres tredjekører, den australske forsvarende Formel 2-mester Oscar Piastri, skulle køre for teamet for i 2023.

Men noget stemte ikke!

Der var ingen citater fra Piastri i offentliggørelsen, den kom midt om natten australsk tid, og der var intet nyt på stortalentets sociale medier, hvor han udtrykte glæde over, at Formel 1-drømmen endelig gik i opfyldelse.

Oscar Piastri siger, at han IKKE kører for Alpine næste år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Først på aftenen gik Piastri til tasterne på Twitter:

Annonce:

- Jeg kan forstå, at Alpine F1 uden mit samtykke har udsendt en pressemeddelelse om, at jeg kører for dem næste år. Dette er forkert, og jeg har ikke skrevet en kontrakt med Alpine i 2023. Jeg kører ikke for Alpine næste år.

Hvad er op og ned, spørger den opmærksomme læser?

Det har længe været en offentlig hemmelighed, at Oscar Piastri var sikker på at køre Formel 1 næste år. Spørgsmålet var kun hvor?

Australieren har vundet tre juniortitler på stribe og bliver anset som et kæmpe talent. Blandt rådgiverne er den tidligere Red Bull-kører Mark Webber.

Esteban Ocon (t.v.) har allerede en aftale med Alpine for næste sæson, mens Fernando Alonso (t.h.) skifter til Aston Martin. Franskmændene regnede ellers med at lave en forlængelse med spanieren. Foto: Tariq Mikkel Khan

Alpine har postet mange penge i Piastris karriere, men deres juniorkontrakter indeholder en klausul om, at teamet skulle tilbyde en plads i Formel 1 hos dem. I Piastris tilfælde til 2023-sæsonen.

Hvis det ikke skete, var han en fri fugl.

Danske Christian Lundgaard havde en lignende aftale.

Fordi Alpine indtil mandag forventede, at man ville fortsætte med Fernando Alonso som teamkammerat med Esteban Ocon, har man forsøgt at placere Oscar Piastri hos Williams.

Annonce:

Hverken Mark Webber eller hans unge protegé synes imidlertid godt om at starte F1-karrieren hos det dårligste team.

Ifølge velorienterede kilder er der i stedet arbejdet på en aftale med McLaren som afløser for Daniel Ricciardo.

Hvad der sker fremadrettet, bliver et spørgsmål for jurister og kommer til at handle om detaljerne i kontrakten samt deadlinen for det rette tilbud.

Så de sidste ord er langt fra sagt og skrevet i denne sag!

Populære Daniel Ricciardo har i princippet en aftale med McLaren for 2023, men han har skuffet, og Piastri-lejren har arbejdet på en aftale som afløser. Blandt mulighederne er at købe Ricciardo ud af sin kontrakt eller sende ham til Indycar i USA. Foto: Tariq Mikkel Khan

Som et lille tvist til dramaet er McLaren involveret i en lignende situation i amerikansk motorsport, der handler om Indycar-køreren Alex Palou. Chip Ganassi Racing annoncerede for nyligt, at man udnyttede en option på spanierens arbejdskraft til næste sæson.

Palou slog straks kontra og sagde, at det var uden hans samtykke. Han havde allerede skrevet under med McLarens Indycar-team.

Det sidste er heller ikke sagt i den sag!

Forsættelse følger - på begge sider af Atlanten!

LÆS MERE OM SILLY SEASON: Debriefing fra Ungarn: Kørerskift spøger hos Haas

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Straf koster drømme-resultat

Amerikansk gennembrud: - En kæmpe lettelse

Watt kritiserer: Ferrari taber slaget