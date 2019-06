Total forvirring: Haas-problem vendt på hovedet

Striberne på Paul Ricard-banen kan gøre enhver tosset, hvis man kigger for længe på dem. Men det er nu noget andet, som driver Haas-teamet til vanvid i øjeblikket.

Teamets dækproblemer var tilbage - men med modsat fortegn.

I Frankrig kunne de ikke tænde dem til den enkelte hurtige omgang, hvilket resulterede i årets ringeste tidtagning med største afstand til pole-position.

- Kvalifikation er normalt vores stærkeste side i denne sæson, men det var ikke tilfældet i dag. Vi manglede fart over en enkelt omgang, konstaterer den 26-årige dansker efter kun lige at have klemt sig ind i Q2.

Magnussen kørte 15. hurtigste tid, mens Romain Grosjean røg ud allerede i første runde.

- Som det har været hele året, er det meget skuffende at have en bil, som vi ved har masser af downforce, en godt designet bil, som burde virke, men ikke gør det, fordi vi ikke kan få dækkene til at virke.

- Vi burde kunne kvalificere os bedre end 15 og 17. Det er forvirrende, men jeg håber på at godt løb, siger Magnussen.

Striberne på Paul Ricard kan virke nærmest hypnotiske. Foto: GERARD JULIEN/Ritzau Scanpix

Eneste lyspunkt er, at VF19'eren tilsyneladende er hurtig i løbstrim på denne bane. Hvad der ellers har været det store problem. Under træning matchede teamet de øvrige midterhold, hvor kun Renault så ud til at have en lille fordel.

Dommerne havde travlt efter kvalifikationen med en situation, hvor Kimi Räikkönen var tæt på at ramme en langsom Daniel Ricciardo og måtte afvige, inden finnen så var tæt på at vædre Romain Grosjean.

Men det hele endte uden straffe.

Franskmanden bliver dog alligevel forfremmet til en 16. plads på startgridden, fordi Daniil Kvyat har taget hul på sin fjerde motor denne sæson og derfor rykkes bagerst af alle.

I løbet skal der ske noget ekstraordinært, før Haas-duoen kommer i nærheden af point.

Haas-rivaler under pres: Straffe på vej

Se også: Tager røven på Haas-boss: Falsk Günther hitter

Teamchef Günther Steiner var også skuffet - og rundforvirret ...

- Hele weekenden har været mærkelig. Hvis du kigger på sessionerne, så ryger et team pludselig op til femtebedst og falder ned igen. Alle var ud over det hele, og vi forstår det ikke. Hvis jeg forstod, hvad der foregik, kunne vi fikse det, men vi ved ikke, hvad der skal gøres anderledes, og det debatter vi nu.

- Vi kom til denne bane og forventede, at vi kunne få dækkene til at fungere. Hvilket IKKE lykkedes. Vi har noget arbejde foran os, men lad os se, hvad morgendagen bringer. Det bliver svært at komme ind i pointene, men naturligvis giver vi det et skud, siger Steiner.

