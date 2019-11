Total Haas-optur: Overrasker sig selv

To Haas-racere i top ti for første gang siden maj, havde teamet ikke selv turde håbe på, men Romain Grosjean og Kevin Magnussen leverede en gedigen overraskelse på Interlagos

Haas-raceren har i denne sæson været så humørsyg, at teamet på forhånd aldrig helt ved, hvor de har den. Kvalifikationen til Brasiliens Grand Prix understregede det.

Kevin Magnussen og Romain Grosjean chokerede sig selv, teamet og alle andre ved at stråle under tidtagningen.

Duoen kvalificerede sig begge i top ti for fjerde gang i denne sæson og første gang siden Spaniens Grand Prix i maj! For Kevin Magnussens vedkommende var det første besøg i Q3 siden Belgiens Grand Prix i august.

Med lidt hjælp fra en motorstraf til Charles Leclerc starter Haas-kørerne i det rene spor med Romain Grosjean som syver og Kevin Magnussen som nier. Helt uheldigt var det heller ikke, at McLarens Carlos Sainz aldrig fik sat en tid, fordi Renault-motoren stod af.

- Godt arbejde med at få begge biler i Q3, konstaterede danskeren over radioen efter det opløftende resultat.

Han kørte ikke en perfekt omgang til allersidst, men marginalerne var uhyre små under hele tidtagningen. Romain Grosjean kan også ærgre sig over kun at have 17 tusindedele op til Pierre Gaslys Toro Rosso, som var 'best of the rest' efter topholdene.

Kevin Magnussen ville naturligvis gerne have slået sin teamkammerat, men erkendte, at franskmanden bare havde stemplet ind, da det gjaldt med en fornem omgang. Foto: Ricardo Moraes/Reuters/Ritzau Scanpix

Alene det at nå kval-finalen krævede noget ekstraordinært, da kørerne lå inden for et par tiendedele af hinanden.

Timingen kunne ikke være bedre, for det er ved at være sidste chance, hvis Haas skal indhente Alfa Romeo i konstruktør-VM. Ottendepladsen kan skimtes syv point forude.

Nu ville det ikke være første gang i denne sæson, at det amerikanske team kvalificerede sig godt for så at synke som en ambolt lige så snart, løbet var seks-otte omgange gammelt.

Glæde hos Haas: Bedste start meget længe

Fredagens træninger gav forhåbninger om, at vejret og banen i Brasilien passer VF19'eren. I hvert fald så tiderne i løbstrim hæderlige ud, og særligt i den danske side af garagen var det muligt at få de sarte dæk til at holde længere end normalt.

Men det bliver en smule varmere, så garantier kan på ingen vis udstedes, hvilket Kevin Magnussen selv var inde på, da han talte med 3+.

- Jeg vil blive mere overrasket, hvis vi er lige så hurtigere til løbet, som jeg er over det her resultat, siger han.

Forrest venter der en uhyre tæt og spændende kamp om sejren.

Max Verstappen snuppede pole-position for Sebastian Vettel og Lewis Hamilton, så alle tre topteams er i spil til podiets øverste trin.

