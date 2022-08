Totalt F1-kaos: Strafregn på Spa

SPA (Ekstra Bladet): Nedbør er altid en faktor med Circuit de Spa-Francorchamps berømte mikroklima. Det meste vand burde være faldet i løbet af fredagen, men til gengæld regner det fortsat med straffe over Formel 1-feltet.

Startgridden til søndagens løb bliver kompliceret at regne ud, da mindst syv kørere har adskillige straffe med sig for motordele og gearkasser ud over sæsonens tilladte kvoter.

Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren) og Esteban Ocon (Alpine) skal alle starte ‘bagerst’, fordi de har taget komplette nye motorenheder.

Charles Leclerc (Ferrari), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) og Mick Schumacher (Haas) begyndte at samle mindre straffe til sig allerede fra fredag, før omfattende motorskift fortsætte før lørdagens sessioner.

Mindst syv kørere har straffe med sig. Seks af dem skal starte 'bagerst', så tidtagningen får betydning for dem alligevel. Foto: Jan Sommer

Annonce:

Selv det internationale motorsportsforbund, FIA’s, repræsentanter har svært ved at forklare, hvor kørerne skal placeres efter de mange straffe.

Men i hvert fald skal både Max Verstappen og Charles Leclerc starte nede bagved! Med så mange straffe i spil bør tidtagningen alligevel få en vis betydning; de hurtigste med straffe kommer til at starte løbet omkring 15. pladsen.

Batteriet i Kevin Magnussens racer futtede af under første træning. Det vil blive undersøgt tilbage i Ferraris hovedkvarter i Maranello.

Ingen straffe venter umiddelbart denne weekend, men hver kører har umiddelbart kun to batterier til rådighed til en hel sæson. Årets upålidelige Ferrari-motor betyder, at der formentlig venter ekstra dele og dertilhørende straf til efteråret.

Sergio Pérez har en god mulighed for sejr i Belgien. Red Bull ser hurtige ud, og kollegaen Max Verstappen er handicappet af gridstraffe. Foto: Jan Sommer

Forventningerne til Kevin Magnussen og Haas er lave denne weekend. Træningerne viste som ventet, at VF-22’eren mangler topfart, hvilket koster dyrt på en bane som Spa med sine mange langsider.

I tredje træning var danskeren kun 17. hurtigst.

Annonce:

Mick Schumacher havde tilmed tekniske problemer efter sit motorskift og tilbragte for lang tid i garagen. Tyskeren fik kun seks omgange i sidste træning.

Forrest tyder Red Bull på at have fordelen over Ferrari, mens Mercedes har været påfaldende langsomme.

Følg kvalifikationen live på ekstrabladet.dk fra kl. 16.00

HER KAN DU LÆSE et større interview med Günther Steiner, hvor Haas-bossen forholder sig til en række tvivlsomme beslutninger i denne sæson, og hvad der kræves for at nå næste niveau.

Fik du læst?

Bilgigant træder ind i Formel 1

Haas-føler til vraget superstjerne

Kaos i kølvandet: Følte sig uønsket