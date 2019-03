Totalt kaos: F1-boss ude før sæsonstart

Williams har fået en katastrofal start på 2019.

Den tekniske chef, Paddy Lowe, var under beskydning i hele testperioden i Barcelona, hvor teamet missede mere end to uvurderlige dage - og holdet var tydeligt i problemer, når de endelig kørte.

Nu melder flere motorsportsmedier, bl.a. Autosport, at Lowe vil være væk fra holdet af personlige årsager. Daily Mail går så langt som at sige, at han forlader holdet, fordi han ikke har tiltro til ingeniørerne og resten af mandskabet.

Lowe kom til Williams i et opsigtsvækkende skifte fra Mercedes tilbage i 2017. Han blev endda også aktionær i teamet.

Han stod bag sidste års racer, som der ikke var meget succes i - særligt aerodynamikken haltede. 2018-designet bragte dem nærmest kun i problemer, og de endte sidst i konstruktørernes mesterskab, hvilket er det værste resultat, som holdet nogensinde har opnået i sin lange F1-tid.

Den nye FW42 var meget langsom ved testdagene i Spanien, men Lowe argumenterede for, at den skulle være meget bedre end sin forgænger.

Begge Williams-kørere, George Russell og Robert Kubica, udtrykte bekymring om bilen ved samme lejlighed.

Første løb køres i Australien 17. marts.

