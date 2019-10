Totaltriumf for dansk F1-håb

Dannebrog og Frederik Vesti har været skrevet ud over den første sæson af det regionale europæiske Formel 3-mesterskab.

Den 17-årige jyde har domineret serien fra første grandprix i april på franske Paul Ricard. Med to sejre og en andenplads i premieren satte han sig på førstepladsen, og den slap han ikke siden.

Oven på to sejre lørdag på Mugello-banen i Italien var en fjerdeplads søndag i weekendens tredje og sidste løb nok til at sikre mesterskabet, selv om der resterer tre løb på Monza senere på måneden.

En foreløbig total på 409 point efterlader en margen på 103 ned til teamkammeraten Enzo Fittipaldi fra det suveræne Prema Power Team, så det danske stortalent kan ikke længere hentes. Selv om bilerne er ændret til i år er italienske Prema fortsat kongerne af Formel 3 med over dobbelt så mange point som de nærmeste forfølgere i konstruktør-mesterskabet.

Internt har Frederik Vesti i særklasse været bedst; kun Fittipaldi har kunnet holde nogenlunde trit, mens den tredje Prema-kører Olli Caldwell er helt nede som femmer af de ni kørere, som har fuldført hele sæsonen.

- Mit livs største dag! Kun de, der har prøvet noget lignende, kan forstå, hvor stort det her er. Hver eneste time i døgnets 24 timer tænker jeg race, siger Frederik Vesti i en pressemeddelelse.

- Jeg elsker det her overalt. Tænk at jeg har fået lov til at vise, hvad jeg kunne i en racerbil. Min manager har ført mig hertil. Hun troede på mig før alle andre, siger han.

Hun er Dorte Riis Madsen - Kevin Magnussens tidligere manager - som har hjulpet Vesti-familien med at finde 15 sponsormillioner til blandt andet to sæsoner i tysk F4 samt indeværende sæson i Formel 3.

Titlen kom i hus med før sæsonens sidste tre løb på Monza. Foto: Vesti Motorsport

Drømmen er fortsat Formel 1, hvilket vil kræve mange flere millioner og velvillige sponsorer.

Det regionale europæiske mesterskab er den næststørste Formel 3-serie, hvorfor det oplagte næste skridt for Frederik Vesti er det internationale motorsportsforbund, FIA’s, F3-mesterskab, som køres sideløbende med Formel 1.

Debriefing fra Sochi: Kevin er som forvandlet

30 biler, noget hårdere konkurrence og Prema Power Team dominerede også her med Robert Shwartzman som mester foran sine to teamkammerater. Budgettet i denne serie er på den dyre side af en million euro.

Alternativt tager man springet direkte til F2, men her er taksten endnu højere for at sidde i et topteam.

Et mesterskab som dette kan hjælpe til med at blive tilknyttet til et Formel 1-teams talentprogram, men selv hvis det skulle lykkes, kræves store personlige sponsorer for at nå igennem nåleøjet.

Frederik Vesti har vundet 12 af seriens foreløbigt 20 løb. Foto: Vesti Motorsport

