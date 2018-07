Trækker på skuldrene over Alonso: Formel 1's Neymar

Hos Haas bekymrer man sig ikke videre over Fernando Alonsos seneste udtalelser; spanieren forsøger bare at påvirke dommerne til egen fordel

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Man skulle tro, at Kevin Magnussen holder øje med Jason Watts klumme, for den danske Haas-kører benyttede de samme ord om superstjernen Fernando Alonsos sans for drama som Ekstra Bladets Formel 1-ekspert for to uger siden.

Her kaldte Watt Fernando Alonso for Formel 1’s svar på Neymar.

Ederne fløj fra spanierens cockpit under en hård fight på de afsluttende omgange af Storbritanniens Grand Prix.

Kevin Magnussen trak kun på skuldrene, da han i Tyskland blev bedt om at kommentere det seneste Alonso-piberi (og nej, det staves ikke piveri på dansk, red.).

- Han beklager sig en del over radioen. Vi ser det også i andre sportsgrene. Selv store atleter som Neymar og hans type overdriver en smule, siger den 25-årige dansker.

Kevin Magnussen ignorer Fernando Alonsos anklager om for hårdt forsvar på Silverstone. Foto: imago sport/All Over Press

Teamchef Günther Steiner fæstner sig ved, at løbsdirektør Charlie Whiting og stewards end ikke fandt situationen værdig til nærmere undersøgelse.

- Hverken løbsdirektøren eller dommerne reagerede. Det siger det hele, siger han til Ekstra Bladet.

McLaren-stjernen er ifølge Haas-teamchefen en snu rad, som er villig til at benytte alle værktøjer i kassen, hvis det kan vinde ham en position eller point.

Inklusiv radiobrok for at lægge pres på dommerne.

- Fernando gør sit arbejde. Han er en af verdens bedste kørere og meget dygtig i alle aspekter. Han ved, hvilke knapper man skal trykke på. Han prøver at få det meste ud af enhver situation for ham selv. For to uger siden virkede det ikke, konstaterer Steiner.

Hos den dobbelte verdensmester var temperamentet også faldet til ro.

- Det er gamle nyheder. Når vi kæmper, har vi forskellige meninger, men den eneste, der tæller, er FIA’s (det internationale motorsportsforbund). På Silverstone synes de, at alt var okay. Vi er videre, og jeg overhalede på sidste omgang, så resultatet var formentlig det samme.

