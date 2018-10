Trængsler for Kevin: God strategi - skidt udført

Kevin Magnussen ærgrer sig over at måtte nøjes med en 12. plads i kvalifikationen til Japans Grand Prix, når bilen var til mere

SUZUKA (Ekstra Bladet): Der var ikke tænkt på Kevin Magnussen, da MC Einar storhittede med ‘En af den slags dage’, men det har det i sandhed været for racerkøreren siden ankomsten til Japan.

Kulminationen blev en skuffende 12. plads under tidtagningen, mens teamkammeraten Romain Grosjean imponerende med en femteplads.

Selv om franskmanden har haft overtaget denne weekend, er ikke mange marginaler faldet ud til den 26-årige danskers fordel.

Ligesom Mercedes benyttede Haas soft i stedet for supersoft-dæk i Q2, og VF18’eren var rigeligt hurtig til den finte - bevist af Romain Grosjean.

- Det var en god strategi. Softdækket var lige så hurtigt som supersoft. Så vi forsøgte at kvalificere os på det for at kunne starte løbet på soft, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Omgangen blev ødelagt af trafik. En Toro Rosso kom ud af pitlane. Han gjorde sit bedste, men i første sektor gennem s’erne er det umuligt at flytte sig uden, at det koster omgangstid.

- Jeg prøvede at hente den tabte tid og lavede en fejl. Jeg gjorde et forsøg på supersoft, men så kom regnen. Det skete ikke for mig i dag. Det var en skam, for farten var der, konstaterer danskeren.

Problemerne begyndte allerede fredag, da teamet skulle introducere et nyt gulv til raceren. Kun det ene nåede frem i tide, og det fik Romain Grosjean. Det senest producerede skulle ifølge teamchef Günther Steiner have været fremme senest fredag morgen, men blev på grund af et transportproblem en dag forsinket.

- Det er aldrig ideelt at sætte en ny del på til lørdagen, selv hvis det er et fremskridt. Du skal stadig finde balancen i bilen, men det var nu ret godt, fortæller Magnussen.

Romain Grosjean var naturligvis ganske tilfreds - ikke mindst fordi han til løbet får en fordel af at starte på det mere holdbare softdæk ligesom Mercedes.

Heldet var dog også med ham og Haas i Q3, hvor Ferrari kvajede sig ved første at køre ud på intermediates for så at skifte til supersoft, som regnen tog til. Hvorfor Sebastian Vettel kun kvalificerede sig som nier …

- Da vi kørte ind fra Q2, var det meget svært at holde bilen på banen med slicks. Vi debatterede i garagen, hvilket dæk vi skulle starte på, og som jeg sagde, var det et sats uanset hvad. Vi kunne gå på inters ligesom Ferrari og være superstjerner, hvis regnen kom, siger Grosjean.

Teamet tog chancen og afventede rivalerne. Da de så Mercedes og Force India slippe hæderligt gennem Suzukas berømte S-kurver på supersoft, fulgte de trop.

- Det var den rigtige beslutning, men det kunne have gået begge veje.

Renault fik en forfærdelig kvalifikation og starter 13 samt 16. Så Haas har gode chancer for at hale yderligere ind i konstruktør-VM.

Efter tidtagningen fik Esteban Ocon tre pladsers straf for at ignorere røde flag under træning. Force India-køreren starter derfor 11’er lige foran Magnussen.

