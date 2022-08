Træt af dommerne: - Meget overrasket

For anden gang i denne sæson fik Kevin Magnussen sit løb ødelagt af et sort-orange flag. Hverken racerkøreren eller teamet forstod beslutningen

BUDAPEST (Ekstra Bladet): En skade på frontvingen ødelagde allerede på første omgang af Ungarns Grand Prix alle chancer for point til Kevin Magnussen, der sluttede på en ligegyldig 16. plads to placeringer bag sin teamkammerat Mick Schumacher.

Både den 29-årige dansker og teamchef Günther Steiner fattede dog intet af beslutningen fra løbsledelsen, som for anden gang i denne sæson med et sort-orange-flag tvang Haas-raceren i pit.

For halvanden måned siden i Canada tordnede Magnussen mod det internationale motorsportsforbund, FIA’s, beslutning over at spolere løbet over en ‘ridse på frontvingen’.

Denne gang var kritikken mere afdæmpet, men da Ekstra Bladet talte med racerkøreren efterfølgende, skinnede det tydeligt igennem, at han ikke var enig i beslutningen.

- Jeg har ikke set det endnu, men jeg kunne ikke mærke det. Jeg ramte en McLaren, men ikke særlig hårdt. Jeg er overrasket over - igen - at se det flag. Jeg håber, at der var fandens meget skade, for ellers ...

- Blafrede den?

Og det gjorde den ikke, for kulfiberen bliver holdt sammen af en Zylon-skal, et materiale der minder om kevlar, men er endnu stærkere. Var enden røget helt af, kunne han have fortsat, som Charles Leclerc gjorde tidligere i år. Men FIA’s argument er, at det er for farligt for de andre kørere, hvis den flyver af.

Efter to sving var det ovre efter en smule kontakt med Daniel Ricciardo. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sort-orange flag er dog sjældne i Formel 1. To i samme halvsæson til samme kører er nærmest uhørt.

- Det er lidt mærkeligt, men hvad kan jeg gøre ved det?

Episoden med Daniel Ricciardo var svær at undgå, og hvad der sker i sving to på en første omgang.

- Han bremsede bare på vej ud af svinget. Jeg ved ikke, hvad der skete foran ham, men det var, mens vi havde gassen i bund. Det kunne jeg ikke forudse, sagde Magnussen.

- De hårde dæk fungerede ikke. Jeg kunne ikke tænde dem og kørte rundt på kolde dæk. Medium var lidt bedre, men for at være helt ærlig, så var farten der bare ikke i løbet.

Det ville altid være svært at score point lige Ungarn, når man starter 13'er, og samtlige biler bliver klassificeret. Men FIA's beslutning gjorde det ikke nemmere for Magnussen og Haas. Foto: Tariq Mikkel Khan

Reelt blev løbet en test-session af den nye opgraderede Haas-racer.

- Når man pitter så tidligt, bliver strategien kompromitteret så meget, at løbet mere eller mindre er slut. Men vi fik i det mindste samlet en masse data, der skal analyseres.

Kevin Magnussen er overbevist om, at den markant anderledes Haas-racer nok skal vise sit værd på den anden side af sommerpausen.

- Det bliver bedre, og vi skal nok finde mere downforce og omgangstid med den, så balancen er rar. Det har været en positiv weekend, når det handler om få bilen på banen og få målt de data, som vi ønskede at se.

Teamchef Günther Steiner var også træt af FIA’s løbschefer:

- Efter vores mening var det en fejl af FIA at kalde os ind. Det var helt sikkert at fortsætte med den, men det kostede en halv omgang og betød, at vores løb var ovre. Når man ender i en masse blå flag, er det svært at få dækkene til at fungere, siger han.

- Det samme skete med Mick. Vi kunne ikke får det hårde dæk til at fungere.

Haas-sponsoren Transfermate får lidt for meget eksponering for sine penge. Foto: Tariq Mikkel Khan

Max Verstappen kørte sig på blændende vis frem fra tiendepladsen til sejr foran Lewis Hamilton og George Russell, der leverede årets bedste resultat fra Mercedes.

Ferrari valgte igen den forkerte dækstrategi og kunne heller ikke få det hårde dæk til at fungere, hvilket udløste en skuffende sjetteplads til Charles Leclerc.

Kevin Magnussen position på Haas-teamet som ledelsens favorit bliver understreget i disse dage. Læs hele historien om spillet i kulissen

