Tragisk start på F1-sæson: Løbsdirektør død

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Formel 1-sæsonen 2019 fik en tragisk start, da det internationale motorsportsforbund, FIA, natten til torsdag dansk tid meddelte, at løbsdirektøren for Formel 1, Charlie Whiting, er død, 66 år gammel.

Torsdag morgen lokal tid blev han ramt af en blodprop.

Charlie Whiting har været en del af Formel 1 siden 1977, hvor han arbejdede for Hesketh, hvorefter han rykkede til Brabham i 1980’erne.

Han blev ansat af FIA i 1988 og har været såkaldt ‘Race Director’ for Formel 1 siden 1997.

- Charlie Whiting var en fremragende Race Director, en central og uforlignelig person i Formel 1, som var legemliggørelsen af etikken og ånden i denne fantastiske sport. Formel 1 har mistet en trofast og karismatisk ambassadør i Charlie, udtaler Jean Todt, præsident for FIA.

Liberty Medias sportslige chef Ross Brawn var knust:

- Jeg har kendt Charlie i hele mit racingliv. Vi arbejdede sammen som mekanikere, blev venner og har tilbragt så meget tid sammen på racerbaner over hele verden. Jeg blev fyldt med ufattelig sorg, da jeg hørte den tragiske nyhed. Jeg er knust. Det er ikke kun et stort tab for mig personligt, men for hele Formel 1-familien.

Så vild er Kevins nye racer

Sådan står Kevin: Magtforholdet på årets grid

Som tv-seer hørte du mest til Charlie Whiting, når kørerne eller pitvæggen refererede til, at de nok skulle tale med Charlie. Han var eksempelvis ansvarlig for at sende episoder videre til løbets stewards.

Se også: Ups! Lukket topmøde om Kevin-kørsel blev sendt LIVE

Se også: Officielt: Ændring i Formel 1 vedtaget

Se også: Ekstra Haas-fokus: Det sker IKKE igen